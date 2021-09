Carmen Lomana responde a Sarah, la hija de Ainhoa Arteta: "La que no se mantiene al margen es ella"

MADRID, 27 (CHANCE)

La separación de Ainhoa Arteta y Matías Urrea sigue dando mucho que hablar y, a pesar de que la soprano continúa en silencio y centrada en su recuperación tras el cólico nefrítico que a punto estuvo de costarle la vida a finales de julio, su entorno no está dispuesto a que se digan falsedades sobre ella. Después del apoyo público de amigos como Fiona Ferrer, Ana Rosa Quintana o Emiliano Suárez, ahora es su hija, Sarah Croft, quien ha salido en defensa de la artista, desmintiendo además que haya filtrado a la prensa información sobre la ruptura de su madre con el militar.

Indignada, la joven ha roto su silencio en el programa 'Socialité' y, además de asegurar que lo "único" que ha hecho es cuidar de su madre - que es "lo que más quiere" - ha negado tajantemente que la haya traicionado y ha cargado duramente contra Belén Esteban y Carmen Lomana. Y es que Sarah, de 21 años, no entiende que la hayan "sacado a la palestra" cuando deberían haberla mantenido al margen de todo: "No es justo. Sólo quiero que pase la tormenta, pero el daño que se me ha hecho siempre estará ahí". "Yo no he abierto el pico y ya se me ha acusado. Me gustaría vivir en paz y que dejen las mentiras de una santa vez. Porque a mí, leer que soy una traidora, como comprenderás, me duele", ha confesado la hija de Ainhoa.

Unas declaraciones a las que Carmen Lomana, a la que acusa de ponerla en el punto de mira de la prensa en vez de mantenerla al margen de todo por su juventud y sus deseos de anonimato, no ha dudado en responder, lanzando además una advertencia a Sarah Croft que nos ha dejado bastante soprendidos y qué nos ha hecho preguntarnos... ¿Qué le dijo la joven sobre la separación de su madre y Matías Urrea?

"Yo la he mantenido al margen. Es ella la que no se mantiene", ha asegurado Carmen, acusando a Sarah de querer "su minuto de gloria". Muy molesta, la socialité ha advertido: "Que no me harte, que no me harte*". Aunque no ha revelado el por qué de sus palabras sí ha asegurado que "ella sabe por qué se lo digo". "El sábado pasado nos wasapeamos y nada más. Yo no he hablado con ella más. Y no sé ni lo que ha dicho porque me da igual", ha afirmado, dejando claro que no va a entrar en las declaraciones de la hija de Ainhoa Arteta pero que tampoco va a consentir que la polémica de la separación de la soprano la salpique. ¡Dale al play y no te pierdas sus palabras!