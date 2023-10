Carmen Lomana reaparece ante las cámaras tras su percance con los tacones

MADRID, 27 (CHANCE)

El nombre de Carmen Lomana ha sonado con fuerza en los últimos días debido a la polémica que protagonizó con Pilar Vidal en 'Espejo Público', pero horas después debutaba como modelo en la 080 Barcelona Fashion, cerrando el desfile de la firma Dominnico y también dio que hablar.

Este viernes, los micrófonos de Europa Press han podido hablar con la Socialité a su llegada a Madrid y le hemos preguntado por ese desfile descalza que hizo tras tener pequeño percance con los zapatos: "Yo ayer iba con unos míos, pero no me los podía poner porque tenían que ser los del diseñador".

Además, la colaboradora de televisión aseguraba que se lo pasé en grande porque "la gente me dio tanto cariño. Fue tan bonito y me gustó hacerlo porque Dominnico es un chico muy transgresor, un gran creador, muy especial, y la gente que había allí era una maravilla. Era toda la modernidad" y añadía "Y luego hacerlo en Barcelona, que es una ciudad que adoro y parece que últimamente está un poco todo el mundo ¡Ay, Barcelona! ¡Barcelona está mal! Mucha como gente dice de Barcelona... Barcelona está maravillosa como siempre".

También le hemos preguntado por la decisión de los hijos mayores de Fernando Fernández Tapias de acudir al funeral del empresario y nos ha asegurado que hicieron bien: "Pero claro, ¿cómo no me iba a parecer bien? Lo que me hubiera parecido horrible es que no hubiesen ido".

Lomana ha defendido que en todas las familias hay problemas cuando el dinero entra en juego y ha preferido no meterse a opinar: "Que yo no me meto en líos de familia" porque "todos tenemos siempre algún problema en las familias en el momento que hay dinero y herencias por el medio. Entonces, yo creo que no es el momento de ponernos a decir nada, no".

Por último, en cuanto a las palabras de Mar Flores ante la muerte del empresario dejando entrever que retomó la relación con él, pero que alguien de su círculo la zanjó, ha comentado que: "Pues yo no digo nada, pero creo que hubiera sido más discreto no decirlo".