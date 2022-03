Carmen Lomana piensa que el rey emérito puede hacer lo que le de la gana, pero sobre todo lo que le haga feliz

MADRID, 9 (CHANCE)

Carmen Lomana es uno de los personajes públicos que siempre tiene algo qué decir, atiende a los medios de comunicación con respeto y muestra su opinión sobre los temas actuales con total libertad, sin pensar en cómo van a sentar a los demás. Quizás por eso tiene esos fans incondicionales que no se pierden ninguno de los proyectos que lleva a cabo.

En esta ocasión le hemos preguntado por la última noticia del Rey emérito, la carta que se ha hecho pública en la que asegura que vendrá a España de forma habitual a ver a sus seres queridos, algo que a Carmen le parece fenomenal: "Me parece genial que haga eso, ha enviado una carta súper mono, entrañable y ya están criticándole, dirá 'para qué voy a ir allí, me quedo aquí'".

La socialité nos asegura que él puede hacer lo que le de la gana, pero sobre todo lo que le haga feliz: "Vendrá a ver a su familia, me parece muy bien, que haga lo que quiera, está en una edad en la que tiene que hacer lo que quiera y ser feliz, yo creo que siempre ha sido muy feliz".

También le hemos preguntado por Iñaki Urdangarin y por esa última entrevista en Radio Cope, en la que ha hablado de su paso por prisión y nos sorprende porque Carmen Lomana se ha quedado asombrada por su aspecto físico: "le he encontrado muy, muy... se le nota la cárcel, se le han venido los años".

Carmen le desea lo mejor después de haberle notado bajo de ánimo: "Yo después de haberle visto con una cara de tristeza y angustiado, que disfrute y que lo pase bien" y es que Lomana asegura que, aunque no está de acuerdo en la forma que ha tenido de hacer las cosas, le apena: "Tengo mucha empatía con la gente y cuando veo a alguien arrepentido, abatido, me da penita... no soy quién para estar de juez de nadie, no me parece bien cómo lo había llevado".

Sobre la información que hemos conocido hoy del ingreso de Concha Velasco en una residencia, Carmen confiesa que: "Maravillosa, en una residencia maravillosa. Yo eso lo he vivido con mi madre, no hay que decirlo en tono peyorativo, es donde mejor puede estar, la prueba es que en un mes que lleva su hijo ha dicho que está caminando mejor. Con mi madre pasó exactamente igual" y cree que hay que reconocer la trayectoria de la gran actriz: "Concha lleva encima de trabajo... ha sido un fenómeno, una mujer adorable".