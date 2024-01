Carmen Lomana, implacable, responde a Ágatha Ruiz de la Prada

MADRID, 17 (CHANCE)

Carmen Lomana ha vuelto a reavivar la guerra mediática que libra contra Ágatha Ruiz de la Prada desde hace meses. A raiz de que la diseñadora abandonase 'Bailando con las estrellas' en la primera gala del talent por la baja puntuación que le dio el jurado -explicando que a sus 63 años y sin haber bailado en su vida no se merecía un 2- la socialité arremetía contra ella en redes sociales.

"La soberbia, la falta de educación de una persona que no tiene ni idea de lo que es bailar abandonando el programa porque no le gusta la puntuación es una falta de respeto a la cadena, y a la audiencia digna de ella. Verla bailar era ver a Lina Morgan en su comicidad (...) Si es arrítmica no puede vender eso como un valor, diciendo que bastante hace estando en el programa. Poniendo como disculpa la edad. Si te consideras una anciana incapaz no hagas perder el tiempo" escribía en Twitter una implacable Lomana.

Un ataque al que Ágatha ha respondido con ironía, asegurando tan solo que "cuando yo tenía 20 años ella ya era una señora mayor" en referencia a los 75 años que tiene la tertuliana.

Y, como no podía ser de otro modo, Carmen le ha dado la réplica este miércoles: "Yo sí, yo tenía 30. Estaba en plenitud de facultades" ha apuntado de lo más sonriente, dejando claro que ella no ha sido "dura" con la manera de bailar de Ágatha sino "con su actitud". "Cómo se ha portado con la gente, cómo se ha portado con los que están viendo, con la cadena, con los que estaban en el jurado, con el bailarín. Es que tú no puedes ser tan soberbia, pues si te dan dos puntos, pues te aguantas, y dices ya voy a aprender, ya voy a esforzarme, y nada más" ha sentenciado.

"Nadie es profesional en el concurso, y si ponen profesionales te aguantas y te esfuerzas. Yo estaba en 'Mira quien baila' y yo nunca había bailado. Pero tenía una ilusión y una alegría cuando bajaba por esas escaleras para aprender y comerme el mundo. Y si no, no hubiese entrado. Es que yo, por ejemplo, nunca he ido a 'El desafío' porque no me va, pero bailar sí" ha añadido muy crítica con la diseñadora.

Sin embargo, Carmen insiste en que no tiene "ninguna manía" a Ágatha y si ha hablado de ella es porque "creo que debería tener una actitud más humilde y más educada, y de más respeto a la audiencia". "Seguro que va a seguir en el concurso porque sino la penalizan, pero me da igual lo que haga, que baile la jota si quiere" ha sentenciado.