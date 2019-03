Carmen Lomana: "Cuando pongan el día del hombre, a lo mejor me gusta el 8-M"

Carmen Lomana no quiso perderse la comida organizada por la revista Elle con motivo del día de la mujer. Antes de disfrutar de este almuerzo, la empresaria dio su visión del 8 de marzo y reaccionó a las últimas declaraciones realizadas por Antonia Dell'Atte.

Lomana aseguraba que pasaba el día de la mujer "trabajando como siempre". "Soy una mujer libre e independiente".

Asegura que no le gustan días como el 8-M. "Me da la sensación que somos un grupo marginal entonces cuando pongan el día del hombre pues a lo mejor me gusta el día, las mujeres de hoy en día nos defendemos muy bien y no necesitamos un día para reivindicarnos y si me preguntas si voy a ir la manifestación te digo que no.

Lomana afirma que no entiende la brecha salarial. "Yo he trabajado en un banco en Londres y jamás me he sentido discriminada y había hombres que cobraban más que yo, los que eran igual que yo ganaban lo mismo que yo".

El movimiento feminista ha convocado una huelga general este 8-M contra la violencia y la desigualdad que sufren las mujeres en todos los ámbitos, una huelga cimentada en cuatro ejes: laboral, estudiantil, de cuidados y de consumo. Son numerosas las acciones con las que las mujeres reivindicarán este viernes sus derechos por todo el territorio español. La Comisión 8-M detalla manifestaciones en 65 ciudades, pero sólo en la Comunidad de Madrid habrá 75 manifestaciones.