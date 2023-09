Carmen Lomana aclara que acude a muchos sitios acompañada por Antonio Gutiérrez

MADRID, 22 (CHANCE)

El pasado miércoles la revista Semana publicaba unas fotografías en las que veíamos a Carmen Lomana en las playas de Asturias junto a su amigo Antonio Gutiérrez, una relación que todavía es un misterio aunque ella se limita a decir que es simplemente eso, un amigo.

Europa Press ha podido hablar este viernes con Carmen Lomana cuando llegaba a Sevilla para asistir a los premios de una conocida revista y le hemos preguntado sobre su relación con Antonio, a lo que nos ha confesado que no es al único sitio que ha ido con él: "Si me acompaña a muchos sitios pero no a sitios donde sé que va haber prensa y fotos".

La Socialité llegaba a Sevilla sabiendo que probablemente se encuentre con Ágatha Ruiz de la Prada en el evento al que va a asistir y cuando le preguntamos que le diría a la diseñadora si finalmente coincide con ella, respondía que: "Hola, ¿cómo estás?" y en cuanto a si le daría dos besos, afirmaba que: "Bueno tanta euforia no creo".

Por otra parte, Carmen evita hablar sobre su supuesta amiga que tuvo una relación con Bertín Osborne: "Que no me preguntes, que a mí me va y me viene, de verdad no me metas en eso" y añadía de forma tajante: "No, que yo he venido a pasármelo bien un fin de semana. Yo sé que tu estas trabajando y yo encantada".