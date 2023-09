Carmen Calvo inaugura este sábado un encuentro feminista que reunirá en Rota (Cádiz) a 400 personas

La ex vicepresidenta del Gobierno y ex ministra de Igualdad, Carmen Calvo, inaugura este sábado el segundo encuentro provincial 'Rota, en Clave Feminista', que se desarrollará en este municipio gaditano hasta el domingo y que congregará a unas 400 mujeres y hombres venidas de toda España.

Personas anónimas y referentes feministas como las periodistas Rosa María Calaf y Nuria Coronado, y la vicepresidenta segunda de Las Cortes Valencianas, Gabriela Bravo, disertarán y reflexionarán sobre la situación actual de la mujer en nuestros días, ha señalado la organización.

El siglo XXI es "el siglo del debate feminista" y es por eso que cada año la ciudad de Rota se convierte en "el epicentro nacional" desde el que se dirimen "las claves y mensajes para transitar hacia la igualdad de derechos entre hombres y mujeres".

El Auditorio Municipal de Rota acogerá los días 16 y 17 de septiembre el segundo congreso provincial 'Rota, en Clave Feminista', en el que Carmen Calvo será el arranque y eje central al impartir la conferencia inaugural. A las 11,40 horas mantendrá un encuentro con la prensa en el propio auditorio.

Cerca de 400 mujeres y hombres se reunirán para analizar "la salud" del feminismo actual y futuro, "tras los zarpazos de la corriente internacional que trata de aplicar un nuevo golpe a la mujer", atreviéndose incluso a negar su identidad y a desproteger a la infancia con confusiones ultra capitalistas, muy graves pero enclavadas en un negocio internacional que debe alertarnos.

Durante las jornadas del sábado y domingo habrá hasta cuatro mesas de análisis y reflexión en las que se abordarán problemáticas como "la venta" del cuerpo de las mujeres, la "propaganda machista" --con la presencia de Rosa María Calaf, Cristina Prieto, Graciela Atencio y Nuria Coronado--, la coeducación o la agenda feminista. En esta última mesa participarán la vicepresidenta segunda de Las Cortes Valencianas, Gabriela Bravo, la senadora mallorquina Susana Moll, y la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, moderadas por la periodista Valle Alonso.

La conferencia de clausura el domingo correrá a cargo de Carmen Collado, integrante de la Diputación de Cádiz y concejala del Ayuntamiento de Jerez. El broche final lo pondrá la actuación de la comparsa feminista 'Las Musas', que en 2022 se convirtieron con 'We can do... Carnaval' en la primera agrupación totalmente femenina --en componentes, autoría y música-- en alcanzar una final en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) en el Teatro Falla de Cádiz.