Carmen Borrego zanja los rumores de tensión con Alejandra Rubio: "No juguemos con la familia"

MADRID, 11 (CHANCE)

Carmen Borrego es la protagonista de la portada de 'Lecturas' esta semana. La hija de María Teresa Campos muestra por primera vez la casa que Terelu y ella han heredado de su madre en Málaga y, a corazón abierto, confiesa lo durísimos que han sido los primeros meses sin la presentadora, fallecida el 5 de septiembre de 2022.

"Tras su muerte he estado al borde del precipicio" desvela, sin ocultar que a su dolor por la falta de su progenitora se une su preocupación por su hermana, ya que como explica en la entrevista "yo al menos tengo a mi marido, pero mi hermana está sola".

Unas declaraciones que parecen no haber sentado del todo bien a Alejandra Rubio, que este miércoles y con Carmen presente en el plató de 'Así es la vida', ha admitido que no tenía ni idea de que había concedido esta exclusiva, y ha dejado claro que su madre no está sola como ha dicho su tía: "Lo único por decirte algo que mi madre no está sola, voy todos los días a comer en su casa. Aunque no viva con ella siempre estoy ahí, siempre está acompañada. Tiene mucha suerte, aunque no tenga pareja", ha asegurado.

Además, la tertuliana ha desvelado que aunque "respeta" que su tía haya dado esta entrevista, no comparte su postura tras la muerte de Teresa Campos. "Públicamente he dado mi opinión y prefiero no hablar más porque para mí mis recuerdos y la vida con mi abuela quedan en mi intimidad y ya está" ha sentenciado, desatando las especulaciones sobre su distanciamiento de Carmen.

Algo que parece que no es así, ya que tras el programa Alejandra ha hablado ante los micrófonos de Europa Press y ha dejado claro que de guerra con su tía nada: "Como os gusta sacar de donde no hay. De verdad, todo está bien, no saquéis de donde no hay" ha asegurado.

No es la única que ha salido al paso de los rumores de guerra en el clan, ya que tras dejar claro en 'Así es la vida' que no ha querido faltar el respeto a nadie y ha concedido la exclusiva con la aprobación de su hermana Terelu, Carmen ha saltado para acabar con las especulaciones: "No voy a entrar en ese juego porque no ha dicho nada Alejandra, la mujer. Ni gestos ni nada. No juguemos con la familia, os lo pido por favor, porque creo que no ha dicho absolutamente nada. Ella tiene derecho a opinar, ella ha dicho que no le gusta que hagamos exclusivas, pero ni gestos, ni mal rollo".

"Dejemos a la familia en paz, por favor os lo pido. No es así, no juguemos otra vez a enfrentar a la familia, menos en estos momentos, os lo ruego" ha zanjado dolida, dejando claro que su relación con Alejandra sigue siendo buena y tras el fallecimiento de su madre están más unidas que nunca.

No es el único tema sobre el que ha hablado Carmen, que no ha dudado en ironizar sobre la demanda que Gemma Serrano piensa interponer contra ella por sus declaraciones: "Mira como tiemblo".