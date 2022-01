Carmen Borrego, "sin metas" para este 2022 tras su reencuentro con Terelu en Año Nuevo

MADRID, 3 (CHANCE)

Carmen Borrego y Terelu Campos comieron juntas el día 1 de enero y, después de varios meses distanciadas, hablaron y dieron el primer paso para olvidar de una vez por todas la difícil relación que han tenido en los últimos tiempos. Así lo desvelaba este domingo Alejandra Rubio en 'Viva la vida', asegurando que ella fue la primera sorprendida del reencuentro entre las hermanas y desvelando que muy pronto ella también tendrá la conversación pendiente con su tía tras los tensos enfrentamientos que protagonizaron durante 2021 en diferentes programas de televisión.

Horas antes de conocer este esperado encuentro familiar que acaba de una vez por todas con la tensión entre Terelu y Carmen Borrego pillábamos a la menor de las hermanas ultimando sus compras navideñas en una tienda de lencería. ¿Se avecina detalle por Reyes para su sobrina?

Muy seria y manteniendo la discreción sobre su comida de año nuevo con su hermana - sobre la que no nos dijo ni una palabra - Carmen sí confesaba que había empezado 2022 "fenomenal" y que con la familia todo iba "bien".

Sin confirmar ni desmentir si pasará el día de Reyes con Terelu, la colaboradora de 'Sálvame' nos ha sorprendido confesando que, al contrario de buena parte de la humanidad - hacer deporte, encontrar un trabajo mejor, dejar de fumar o hacer ese viaje pendiente - no tiene ningún objetivo para este año que acaba de comenzar. "No me propongo metas" ha revelado Carmen en el vídeo que os mostramos a continuación. ¡Dale al play y no te pierdas sus primeras declaraciones de 2022!