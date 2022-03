Carmen Borrego, nuevo zasca a Rocío Flores: "Pocas madres hay tan generosas como Rocío Carrasco"

MADRID, 9 (CHANCE)

Noche especial para Rocío Carrasco con el homenaje en forma de concierto solidario a favor de las víctimas de violencia de género, 'Mujeres cantan a Rocío Jurado', que a la vez, ha homenajeado la figura de Rocío Jurado en el Día Internacional de la Mujer. Una cita imprescindible para todos los seguidores de 'La más grande' pero también para el círculo más íntimo de su hija, a la quisieron arropar en un día inolvidable e irrepetible

Una de ellas, Carmen Borrego, que además de aplaudir la labor de la chipionera como pionera en el feminismo - "ha sido una mujer adelantada a su tiempo y una mujer que ha luchado por la libertad de la mujer en todos sus aspectos", quiso compartir una anécdota inédita relacionada con la artista: "Cuando Rocío acudió a la primera comunión de mi hija Carmen el regalo que le hizo fue unos pendientes de rubíes. Siempre le decía, recuerda que la Jurado te regaló tus primeros rubíes, y desgraciadamente cuando entraron en casa me los robaron y esas cosas sabes que no las puedes recuperar".

Pero, además, Carmen ha querido destacar la figura de Rocío Carrasco, "un referente como mujer, como amiga, como familia, como hermana* aunque a mucha gente le pueda resultar extraño, como madre". "Hay pocas madres tan generosas como Rocío Carrasco", ha asegurado.

"Es un papel fundamental el suyo como madre y quien no lo entienda es que no ha entendido nada", ha añadido, lanzando un sonoro zasca tanto a Rocío Flores como a todos los detractores de la hija de 'La más grande' por no entender su nula relación con sus hijos, como Rosa Benito, Gloria Camila o Gloria Mohedano y José Antonio Rodríguez.

Además, Carmen ha dedicado unas palabras a su madre, Teresa Campos, en el Día de la Mujer, reconociendo la libertad que siempre les dio a Terelu y a ella para hacer con su vida lo que les hiciese felices. ¡Dale al play y no te pierdas las emotivas palabras de la colaboradora sobre la veterana presentadora!