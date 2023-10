Carmen Borrego llega a Sevilla para asistir a la boda de Isa Pantoja y asegura que está "cansada" de Edmundo

MADRID, 13 (CHANCE)

Numerosos rostros conocidos han cogido un AVE este viernes para viajar hasta Sevilla y asistir a la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno. Cansada de la polémica que ha habido estos días por la entrevista de Edmundo Arrocet, la colaboradora de televisión está dispuesta a desconectar de todo y pasar un rato agradable celebrando el amor de los dos tortolitos.

Carmen se dejaba ver en Sevilla y no confirmaba que ha viajado hasta allí para ir "de boda" y nos aseguraba que está dispuesta a pasárselo bien: "sí, claro que sí, vengo a una boda, evidentemente".

También se le preguntaba si posará o no para la exclusiva y ella contestaba que aunque "nadie me ha dicho nada" lo haría "incluso gratis si me lo piden", por lo que no descartamos que Carmen aparezca en ese reportaje fotográfico de la boda de Isa Pantoja.

En cuanto a las ausencias de Isabel Pantoja y Kiko Rivera a la boda, la hermana de Terelu Campos nos comentaba que "son cosas de familia que yo no me meto", pero sí que dejaba claro que al menos la tonadillera tendría que ir: "hombre, su madre por supuesto, cómo no" y, sobre el dj, aseguraba que "aunque no tuviera un bolo tampoco iría".

Aprovechábamos el momento para preguntarle por las medidas legales que habría tomado contra el entorno de Edmundo y, molesta, aclaraba que "yo no he dicho nunca contra quién he ido, ni lo voy a decir", pero si confirmaba que las ha tomado: "Sí, pero no voy a decir nunca contra quién, cuando uno se quiere defender en un juzgado, lo hace allí... estoy muy cansada de ese tema".

Por último, le comentaban la posible presencia de María del Monte -madrina de la novia- a la boda y Carmen sonreía y aseguraba que "si aparece María, estupendo, yo la amo" y además, comentaba que "sería maravilloso para ella".