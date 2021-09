Carmen Borrego hace balance tras su regreso a 'Sálvame'

MADRID, 7 (CHANCE)

Después de muchas idas y venidas y de mantener una relación de amor odio desde que abandonó 'Sálvame', Carmen Borrego decidía hace unos días para sorpresa de propios y extraños, regresar al programa dos años después. Haciendo borrón y cuenta nueva - olvidando las feroces críticas y las burlas de muchos de sus ahora compañeros en este tiempo - y con más fuerza que nunca, la hija de María Teresa Campos 'debutaba' este lunes como colaboradora en el que sin duda se ha convertido en una de las apuestas más arriesgadas de su vida.

Un estreno en el que compartió plató con colaboradores como Belén Esteban, Gema López, Kiko Matamoros o Lydia Lozano y en el que se mostró confiada, relajada, teniendo claro qué le espera en esta nueva etapa y en un momento vital muy diferente al de hace dos años, cuando hundida y humillada abandonaba el programa y fichaba por 'Viva la vida'.

Una intensa tarde en la que Carmen participó como la que más y en la que no pasó por alto ni el regreso de Edmundo Arrocet con 'Secret Story' ni la relación que actualmente mantiene tanto con su hermana Terelu Campos - con la que confesó estar "bien" a pesar de pecar de no hablar en ocasiones las cosas y dejar que se enfríen - como con su sobrina Alejandra Rubio, con quien admitió que las cosas ya no son iguales que antaño y su complicidad y trato se han visto resentidos tras sus recientes enfentamientos en televisión.

Tras el programa, Carmen nos contaba cómo había ido su esperada 'vuelta al cole'. "He llegado muy nerviosa y he salido muy contenta. Me han tratado muy bien", ha confesado la colaboradora. "Me han hecho un buen recibimiento, todos se han portado muy bien en general", ha asegurado sonriente y visiblemente aliviada tras un debut sin disgustos ni contratiempos.

"Venir a Sálvame sabemos cómo venir, no como se sale", ha apuntado, apunta dejando claro que "es el programa al que he decidido venir. Vengo con fuerza, con ganas, quiero hacerlo bien y quiero estar aquí mucho tiempo". Una declaración de intenciones que refleja su ilusión por esta nueva oportunidad en 'Sálvame', en la que cuenta con el apoyo incondicional tanto de Teresa Campos como de Terelu. ¡Dale al play y no te pierdas sus primeras palabras tras su comentado regreso al programa!