Carmen Borrego habla sobre cómo vivió la falsa muerte de su madre

La semana pasada el rumor de que María Teresa Campos había fallecido corrió como la pólvora por Internet y las redes sociales a causa de un titular que se tergiversó. Tanto fue el revuelo que la propia Toñi Moreno, al enterarse, abandonó muy alterada el plató de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' tan solo treinta segundos antes de que empezase la emisión para comprobar si el rumor que corría por Twitter era verdad.

Para la tranquilidad de todo el mundo, tan solo se trataba de un bulo que se había extendido por la lectura errónea de un titular, como bien hemos explicado. Pero ese titular fue suficiente para que amigos y familiares de las Campos empezasen a ponerse en contacto con la matriarca y sus dos hijas para conocer la realidad del asunto. La propia Carmen Borrego, en la boda de su amigo Rubén Gómez Camero, ha hablado de lo sucedido y ha explicado lo duro que fue recibir tantísimas llamadas preguntando dónde se iba a celebrar el velatorio de su madre. Además, también ha hablado de cómo está la situación del robo que sufrió a finales de agosto. ¡Continua leyendo para conocer más!

CHANCE: Carmen, ¿de celebración?

Carmen Borrego: De celebración de la boda de un buen amigo al que yo quiero mucho, Rubén. Y a intentar pasarlo lo mejor posible.

CH: ¿Encuentro también con compañeros?

CB: Pues, claro. Me encuentro también con compañeros, claro que sí.

CH: El otro día las noticias hablaban del 'fallecimiento de tu madre', ¿cómo te tomaste eso?

CB: Mira, es muy duro que te llamen tus amigos para darte el pésame, pero en la conciencia que lo lleve quien lo publicó. Yo no voy a hablar más del tema.

CH: ¿Cómo fue tu reacción?

CB: Me imaginé que habían publicado algo que no era cierto, pero que te manden mensajes diciendo: '¿En qué tanatorio está tu madre?', comprenderás que no sea agradable, ¿verdad?

CH: ¿Va a tomar medidas legales?

CB: Eso preguntárselo a ella. Las cosas que haga ella yo creo que las tiene que contestar ella.

CH: ¿Tu robo sigue en manos de la justicia?

CB: Claro, evidentemente. Cmo toda persona que le roban en su casa, pones una denuncia y está todo en manos de la policía. Pero, no confío en que aparezca nada porque en este tipo de robos no suele pasar.

CH: ¿Te dolió que cuestionaran que si fue cierto o no?

CB: Bueno, eso sería un delito y yo no soy ninguna delincuente.

CH: Terelu, ¿cómo está?

CB: Terelu muy bien, luego vendrá, está trabajando y vendrá luego.

CH: ¿Fue un disgusto escuchar todo eso?

CB: Vamos a ver, no es agradable para nadie. Pero bueno, ya digo que la conciencia de cada uno...

CH: Gema Serrano sigue insistiendo...

CB: Ay yo no sé ni quien es. De este tema no hablo.

CH: Edmundo cuando fue a chile, deja ahí entrever...

CB: Mira, que diga lo que quiera, cada uno que diga lo que quiera. ¿Vale?

CH: Tú que este tema no te lo crees, ¿crees que Edmundo está enamorado de tu madre?

CB: Yo de esa señora no voy a hablar.