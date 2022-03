Carmen Borrego enturbia con sus polémicas declaraciones el día más especial para María Teresa Campos

MADRID, 30 (CHANCE)

Este miércoles es un día muy especial para María Teresa Campos, ya que la veterana presentadora recibe el premio 'Andalucía de periodismo' como reconocimiento a su longeva e impresionante trayectoria profesional. Un galardón muy importante para la malagueña, que sin embargo ha visto como las declaraciones de su hija Carmen Borrego en la revista 'Diez minutos' han enturbiado el momento más feliz para ella en los últimos tiempos.

Con la sinceridad que la caracteriza, la colaboradora de 'Sálvame' ha concedido una polémica entrevista a su compañero Kiko Hernández en la que, ni corta ni perezosa, habla de su madre, de su hermana Terelu Campos y de sus comentadísimos problemas económicos, asegurando que ha llegado a ganar 8 millones de euros en sus 30 años de carrera en televisión y se los ha gastado.

Muy unida a Terelu después de varios meses distanciadas, Carmen no duda en confesar que no ve a su hermana feliz, reconociendo que la ve débil a triste a pesar de que le va bien tanto profesional como económicamente. Además, y a pesar de que su relación atraviesa por un buen momento, la colaboradora admite que se siente mucho más libre trabajando sin su hermana y su sobrina Alejandra Rubio y que, si está en su mano no trabajar con su familia lo hará.

Pero si sus declaraciones sobre Terelu son polémicas, las que hace en su entrevista sobre su madre también darán mucho que hablar, ya que además de pedir públicamente trabajo para María Teresa, revela que se ha encerrado en ella misma y no quiere ver a nadie ni salir de su casa, dejando entrever que la comunicadora no está en un buen momento anímico.

Horas antes de la publicación de esta comentadísima exclusiva que vuelve a poner a Las Campos en el ojo del huracán mediático, veíamos a la familia al completo llegando a Sevilla para asistir al premio que María Teresa recibe este miércoles a su trayectoria.

Muy serias y cargadas de maletas, Terelu y Carmen se mostraban muy pendientes de su madre que, sin imaginar que su hija podría dar estas controvertidas declaraciones, confesaba estar "muy emocionada" por el reconocimiento mientras sus niñas, a su lado, pedían que la dejásemos tranquila ya que el excesivo ruido del Ave y el viaje habían dejado "agotada" a Teresa.

