Carmen Borrego desvela cómo se encuentra María Teresa Campos tras su mudanza

MADRID, 4 (CHANCE)

Mucho se ha hablado estos días sobre la implicación que está teniendo Carmen Borrego en la famosa mudanza de María Teresa Campos, que casi se ha convertido en un asunto de estado porque tiene a todos los medios de comunicación pendientes de sus movimientos. Y más interés ha causado el hecho de que la colaboradora de 'Sálvame Diario' haya confesado que su hermana, Terelu Campos, no se está ocupando de nada.

Durante todo el día de hoy hemos visto a Carmen muy pendiente de su madre, también a su marido y a su hija, quienes no se han separado de la matriarca y han estado ayudándole en la mudanza. Un momento decisivo en la vida de la que fuera presentadora ya que por fin se deshace de su bien más preciado.

A última hora de este jueves, hemos visto a Carmen atender a sus compañeros de 'Sálvame Diario' y ha desvelado cómo se encuentra su madre tras decir adiós a la que ha sido su casa estos últimos años: "Se ha ido tristísima, el momento de irse ha sido durísimo, la he notado muy bajita y muy triste, está en casa de mi hermana. Queremos que llegue a su casa cuando esté todo arreglado".

Además, la colaboradora ha asegurado que no se va a tirar nada, todo se va a guardar en un guardamuebles para saber, a largo plazo, qué es lo que quiere quedarse: "Las cosas de casa de mi madre se van a guardar en un guardamuebles y cuando ya tenga su casa montada que decida que tira y que no, porque no quiero que se arrepienta luego".