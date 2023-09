Carmen Borrego da la cara por Gustavo Guillermo: "Pondría la mano derecha en el fuego y no me quemaría"

Cada vez más cómodo en 'Gran Hermano VIP 8', y con María Teresa Campos siempre en el recuerdo, Gustavo Guillermo continúa contando a sus compañeros cómo era su vida al lado de la emblemática presentadora, dejando claro que a pesar de los rumores que le tachaban de 'chofer traidor' jamás la traicionó.

Muy dolido por ese apelativo que le pusieron después de que se rumorease que había grabado conversaciones privadas tanto de la malagueña como de sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, Gustavo ha revelado que llegó a rechazar una importante cantidad de dinero que un paparazzi le habría ofrecido por fotografiar a su jefa ya enferma.

Y, como sostiene, solo concedió dos exclusivas, y en vida de María Teresa -de hecho una la protagonizó con ella bajo el titular 'Gustavo es el hijo que nunca tuve'- porque la presentadora se lo pidió ya que quería que la gente le conociese y supiese lo importante que era en su vida.

Unas declaraciones que diferentes periodistas han puesto en duda, insinuando que el chofer sí llegó a grabar a la malagueña, traicionando su confianza. Algo que Carmen Borrego no ha dudado en negar, dando la cara por Gustavo a pesar de que su relación no atravesaría por su mejor momento después de que el chófer renunciase a su puesto de trabajo antes del fallecimiento de María Teresa para entrar en el reality, y no se lo dijese a sus hijas hasta dos días antes de entrar en la casa de Guadalix.

"No tengo ni idea de lo que me estás hablando, ¿Qué Gustavo haya grabado a mi madre en su casa? Yo no creo que Gustavo haya grabado en casa de mi madre, pondría la mano derecha en el fuego y no me quemaría, Gustavo no ha grabado a mi madre* vamos" ha afirmado con contundencia, segura de que el madrileño no sería capaz de traicionar así a su progenitora.

Un Gustavo al que Carmen reconoce que echaron de menos en el funeral en memoria de la presentadora que se celebró este lunes en Madrid: "Pues claro, es una persona a la que mi madre quería muchísimo y nosotras también, son muchos años de relación" confiesa. Si quieres ver sus declaraciones, ¡dale al play!