Carmen Borrego arremete contra Rocío Flores: "Que se replantee las cosas de su madre. No nos va a callar"

MADRID, 20 (CHANCE)

Por si no tuviese suficientes frentes abiertos en los últimos tiempos, Rocío Flores mantiene una guerra mediática contra Carmen Borrego - íntima amiga de su madre, Rocío Carrasco - de la que todavía parece que nos quedan varios capítulos por ver.

Y es que dispuesta a no callarse más, la nieta de Rocío Jurado estallaba en 'El programa de Ana Rosa' después de ver unas imágenes de la colaboradora de 'Sálvame' asegurando que no empatizaba con su dolor tras la confirmación de la relación de Antonio David y Marta Riesco, de la que se enteró por la portada de la revista Lecturas: "No me creo las lágrimas de Rocío Flores, ella sabe mucho más de lo que dice", apuntaba la hija de Teresa Campos, muy crítica con la joven.

"Nunca ha sido muy empática, tampoco me sorprende. Sé muchas más cosas de las que digo y no solamente de este tema, llevas toda la razón del mundo" respondía Rocío molesta que, cansada de que la "tiren por tierra", no dudaba en dar un consejo a Carmen Borrego: "Soy la hija de tu amiga, quizás deberías plantearte cosas tú y otra gente".

Unas declaraciones sobre las que le hemos preguntado a la hermana de Terelu Campos tras disfrutar de la obra de teatro que Jorge Javier Vázquez está representando en Madrid. "No sé quién es Rocío Flores" afirmaba irónica en un principio para, poco después, responder con contundencia al consejo que la hija de Rocío Carrasco le ha dado recientemente: "Que se replantee ella las cosas de su madre y me replantearé yo las cosas de mi amiga".

Además, Carmen sostiene que no ha tirado por tierra a Rocío como ella mantiene y deja claro que "no he atacado a nadie. Decir lo que uno piensa no es atacar". "¿Ella es libre de decir lo que quiera y los demás nos tenemos que callar? pues la vida no es así" ha añadido rotunda, insistiendo en que va a seguir en la misma línea que hasta ahora: "Hablo de lo que pienso y no me ca a callar nadie. Si ella pretende callarnos, no nos va a callar a ninguno. Para Rocío Flores todo está mal".

