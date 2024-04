Carmen Almoguera guarda silencio tras las nuevas declaraciones de su hermano José María en una revista

MADRID, 10 (CHANCE)

En medio de rumores de que su separación podría ser un montaje para ganar dinero 'fácil' y consumar su venganza contra Carmen Borrego -algo que al parecer Paola Olmedo tendría 'en mente' desde que se filtraron sus audios criticando a la familia Campos- 'Así es la vida' ha revelado el motivo por el que José María Almoguera habría declarado la guerra a su madre a través de su exclusiva en 'Semana'.

Según Makoke, al joven le dijeron que la prensa le había pillado en la escapada que hizo con su mujer y su bebé en febrero a la casa de María Teresa Campos en Málaga porque había sido "un chivatazo" del entorno de su progenitora. Una filtración que habría hecho estallar a Paola, que se habría cogido un "cabreo monumental" y habría echado a José de casa.

Incrédula, Alejandra Rubio -presente en el programa- no dudaba en sentenciar a su primo: "Es surrealista. Estoy de los enfados hasta el gorro. Eres nieto de quien eres, hijo de quien eres, sobrino de quien eres, vas a tener prensa. Lo siento por ti. Es la familia en la que has nacido. No puedes hacer nada al respecto, y menos cuando te dedicas a hacer exclusivas poniendo verde a tu madre". "La prensa está siempre en Málaga y si vas a la casa de María Teresa Campos que era tu abuela. ¿Qué quieres? Si no, vete a un hotel o a otra provincia" ha afirmado muy enfadada.

Al margen de este asunto, la revista 'Semana' publica hoy nuevas declaraciones inéditas de José María y Paola reafirmándose en que no quisieron vender la noticia de su embarazo y no recibieron ni un solo euro por ella. Una versión opuesta a la de Borrego, que asegura que sí le dio una cantidad a su hijo por la exclusiva en la que anunciaba que iba a ser abuela.

¿Quién tiene razón? Dejando claro que su intención es mantenerse en un discreto segundo plano aunque apoye incondicionalmente a su madre, Carmen Rosa Almoguera ha evitado pronunciarse sobre la segunda parte de la entrevista de su hermano.

La hija de Carmen, tranquila y sonriendo tímidamente ante algunas preguntas, tampoco ha querido decir nada sobre la estocada de su prima Alejandra a José María, evitando asimismo decir si ella también cree que la separación de su hermano y Paola podría ser un montaje.