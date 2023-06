Carmen Alcayde le propuso a Canales Rivera ser su acompañante en la boda de Kiko Matamoros

MADRID, 3 (CHANCE)

Hace unos meses, 'Sálvame Diario' advertía a todos sus espectadores que había un 'tonteo' entre dos de sus colaboradores que había pasado desapercibido públicamente. Carmen Alcayde y Canales Rivera se volvían el centro de todas las miradas porque, al parecer, entre ellos podría existir algo más de una amistad, pero lo cierto es que ambos se adelantaron a desmentirlo.

Eso sí, después de que esta 'trama amorosa' saliese a la luz, ambos no han dejado de ronear en el plató de 'Sálvame', pero lo cierto es que no esperábamos encontrarnos la situación que se vivió ayer en las inmediaciones del Hotel Ritz cuando Canales llegaba para disfrutar del convite de la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo.

Por un lado teníamos a Carmen cubriendo la boda como reportera de 'Sálvame' y por otro al torero, que llegaba trajeado y demostrando su percha al ya mencionado hotel. "Lo conozco desde hace muchísimo tiempo y conmigo siempre ha sido muy cariñoso" nos comentaba Canales cuando le preguntamos por Matamoros... pero lo mejor vino cuando le decíamos si venía solo.

La Alcayde al escuchar que su compañero respondía con un "sí" no dudó en entrar en escena y asegurar ante todas las cámaras que "no, viene conmigo". Un roneo que comenzaba de esta manera y que seguía cuando Carmen le decía: "Pero esto no puede ser, ¿vas sin acompañante de verdad?".

Los dos tienen muy buena relación y saben hacer televisión como nadie, de hecho los días que se ha hablado de su tonteo en 'Sálvame' han dado pie a que se hable de algo más de una amistad, pero lo cierto es que no... Eso sí, ayer no estaban en un plató de televisión, ¿de verdad quería Carmen ser la acompañante de Canales?