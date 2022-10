Carme Chaparro sale en defensa de Amaia Montero

MADRID, 15 (CHANCE)

Amaia Montero colgaba este viernes dos imágenes iguales en su red social de Instagram que impactaban a todos sus seguidores. Una de ellas lleva consigo un mensaje que desataba las alarmas sobre el estado en el que se encontraría la artista. La frase, tan sorprendente como enigmática, reflejaba que Amaia no está pasando por su mejor momento: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?".

Europa Press ha hablado con Carme Chaparro y ha salido en defensa de Amaia: "hay que ser muy valiente para publicar una fotografía, nosotros que nos dedicamos a esto depende de la luz que te de, depende del ángulo". Y es que, tal y como comenta la presentadora: "a todos se nos cae ya con cierta edad, depende de muchas cosas, sales mal, esto es así, ella ha sido muy valiente publicando una imagen en la que no está favorecida para los cánones de belleza actuales y me parece que jo, un ole por ella".

Por ello, Carmen reflexiona sobre que los rostros conocidos deberían hacer: "deberíamos salir todas más enseñando las fotos en las que no salimos favorecidas". Quitando hierro a la alarma que ha creado Amaia, la periodista no considera que se trate de una llamada de atención, simplemente de un acto de valentía con el que ha reflejado su rostro al natural.

En cuanto a la vuelta de Ana Rosa Quintana a televisión, la presentadora confiesa que está muy contenta por ello: "que alegría, qué alegría que esté ya, que se encuentre bien y qué alegría tenerla en la casa porque es un referente para todos los periodistas, ya has visto la audiencia que está haciendo, pero sobre todo qué bien verla, verla bien y haciendo lo que le gusta".