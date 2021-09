Carlota Corredera reafirma su postura tras las críticas por su claro posicionamiento con Rocío Carrasco

MADRID, 17 (CHANCE)

Carlota Corredera no atraviesa por su mejor momento. Y es que la periodista se ha convertido en centro de las críticas por su feroz y férrea defensa de Rocío Carrasco tras la emisión de su serie documental y no son pocos los que la acusan de ser la responsable de la bajada de audiencia de 'Sálvame' en los últimos tiempos por su postura autoritaria y su negativa a escuchar voces discordantes con su claro posicionamiento a favor de la hija de Rocío Jurado.

Consciente de estar en el ojo del huracán y ajena a los haters que la critican duramente en redes sociales, la presentadora se reafirma en su postura y confiesa que está "fuerte" después del que probablemente ha sido uno de los veranos más complicados de su vida. Así nos lo ha contado, con la mejor de sus sonrisas, en el desfile de Dolores Cortés en la MBFW Madrid en una entrevista en la que deja claro que los comentarios negativos no podrán con ella.

- CHANCE: He visto que estabas aquí, he visto este desfile de traje de baño y me he acordado mucho de tus lágrimas de emoción cuando mostraste tu portada en bañador.

- CARLOTA: Bueno, eso fue en un momento dado, fue un atrevimiento, pero bueno, que está muy bien el dar esos pasos y sobretodo perder el pudor y, además, yo es que no tengo nada que esconder. Fíjate que Dolores hace bañadores para todo tipo de mujeres y a mí eso me parece muy importante.

- CH: ¿Cómo valorarías tu evolución en los últimos años?

- CARLOTA: Me ha cambiado mucho la vida profesionalmente por la proyección que tengo, pero no porque yo haya cambiado mucho. Yo sigo siendo la misma, con muchísima más experiencia, con muchísimos más aprendizajes, pero yo en mi esencia sigo siendo, para mí, me da igual redactora, guionista, yo he hecho de todo desde muy abajo y estoy sobretodo me siento muy afortunada por la trayectoria porque he podido probar de todo, ¿no? Y hoy estoy presentando y si mañana dejo de presentar, siempre tengo mi carrera de periodismo y mi experiencia detrás de las cámaras para volver a ejercer o sea que no es algo que me preocupe.

- CH: Igual que a Belén Esteban siempre se le decía que no tenía plan b y se montó ella su empresa, tu plan b es el periodismo.

- CARLOTA: Sí, pero porque yo soy periodista. Ahora mismo estoy presentando, pero podría dirigir o escribiendo un guion que es lo que he hecho siempre y es mi vocación y tengo la suerte de haber cumplido mi sueño.

- CH: ¿Cómo te encuentras? Porque has pasado una mala racha o una mala época y has recibido muchas críticas.

- CARLOTA: Ha sido un año muy complicado porque el presentar el documental de Rocío y el posicionarme con ella y con las víctimas pues evidentemente ha salido mucha gente de las cavernas, pero yo estoy muy fuerte. Yo soy una persona muy fuerte y yo tengo un compromiso muy claro y vamos, eso es lo que me da energía, ¿no? El ser honesta y fiel a mí misma, yo por eso* Que hay un desgaste es obvio, lo he compartido y no me importa compartirlo, es duro estar en primera fila y dar la cara, pero lo tengo claro y no voy a dar ni un paso atrás.

- CH: Dictadora te han dicho.

- CARLOTA: Bueno, tantas cosas* Estoy en un programa que ve mucha gente desde hace doce años y eso significa que hay gente a la que le gustas, a la que no le gustas. A mí me gusta mucho mandar, pero desde luego no me considero en absoluto dictadora, ¿no? Yo lo que sí, desde luego, mi compromiso es con los derechos humanos y mi compromiso como periodista tenemos la responsabilidad de cuando decimos cosas en el programa, los mensajes que lleguen sean mensajes para mí muy claros y contundentes y para mí eso es lo importante.

- CH: Segunda docuserie de Rocío.

- CARLOTA: Yo de momento estoy en 'Sálvame' y yo no tengo previsión todavía de fecha de emisión ni nada, pero bueno, muy expectante y con muchas ganas de escuchar a Rocío.

- CH: Alba Carillo dice que le da mucha pena que Rocío Flores no defienda a Rocío.

- CARLOTA: A mí me dan pena muchas cosas* nadie desea que una madre y una hija no tengan buena relación, pero yo creo que las circunstancias de Rocío Flores y Rocío Carrasco son unas circunstancias muy especiales y bueno, yo creo que ellas son las que tienen que decidir.

- CH: ¿Cómo está la Carrasco?

- CARLOTA: Yo la vi muy bien, yo estuve con ella hace poco y la veo muy bien. La veo muy fuerte, la veo que se ha quitado un peso de encima. Tiene una situación muy complicada, pero yo creo que ha sido beneficioso para ella la docuserie.

- CH: Eres amiga de todos. De María Teresa Campos, ¿qué tal está?

- CARLOTA: Pues yo estoy preocupada, la verdad. Estoy preocupada por todo lo que contó Kiko, por cómo está viviendo ella todo esto, pero no he hablado con ella desde que entró Bigote.