Carlota Corredera se deshace en halagos hablando de Belén Esteban

MADRID, 26 (CHANCE)

Carlota Corredera está viviendo un momento muy especial después de anunciar por redes sociales que vuelve a los medios de comunicación a través de su nuevo podcast, 'Superlativas'. Hoy, la presentadora de televisión ha reaparecido ante las cámaras en la presentación de la nueva propuesta de la línea de productos 'Sabores de la Esteban': su gazpacho más tradicional ahora en cartón.

Siempre apoyando a sus amigas, Carlota ha demostrado tener una relación de lo más estrecha con la de Paracuellos y ha atendido a los medios para deshacerse en elogios hablando de ella: "Belén es maravillosa. Belén es, sobre todo, buena persona, es súper leal y siempre está ahí, en lo bueno y en lo malo porque hay gente que solo está para lo bueno. Para cuando estamos de fiesta valemos todos, lo malo es estar cuando las cosas no van bien".

La periodista ha aprovechado esta presentación para resaltar el buen momento personal por el que está atravesando su amiga: "es el que se merece porque además de todo lo que os he dicho, para mí el mérito enorme de Belén, aparte de sobrevivir como personaje a todo lo que ha sobrevivido, ella sabéis lo que ha conseguido superar".

Muy orgullosa de su amiga, Carlota ha asegurado que "toda la gente que la queremos estamos súper orgullosos de ella porque lo que ha conseguido es tan difícil y puedes tener muchas opciones tú puedes tener mucha ayuda, pero al final tienes que salir tú y ella lo ha conseguido, ¿no?".

Emocionada, Carlota recordaba ante las cámaras que "el mes que viene que hace diez años que me casé, ella vino a mi boda recuperada y fue impresionante la llegada. Me acuerdo que se giró todo el mundo porque era otra mujer, era otra persona, era otra con ganas de vivir, sana y estabas espectacular. Ya tenía culo ahí".

Con una sonrisa de oreja a oreja y con los ojos vidriosos, Belén ha querido agradecer públicamente a Carlota por ser una de las personas que le ayudó durante su recuperación: "hombre, yo siempre digo que me salvaron la vida mis jefes, Óscar y Adrián, pero a mí realmente me salvó la vida los que estaban conmigo y me decían, que eran Raúl Prieto, David Valldeperas y Carlota Corredera".