Carlota Corredera: "La aparición de la derecha en el poder no provocará la involución de la lucha feminista"

MADRID, 19 (CHANCE)

Carlota Corredera, uno de los rostros más conocidos de televisión va a sacar su segundo libro, que nada tiene que ver con el que se inició en el terreno de la escritura. Este nuevo proyecto se compone de 11 entrevistas que ha realizado a personajes conocidos y de distinto ámbito laboral para poder llegar a conocer más a fondo a cada una de ellas. Es un grito al feminismo puro, la igualdad entre hombres y mujeres que tantos seres buscamos en la actualidad y que muchas sombras se esfuerzan en manchar este pensamiento.

La presentadora de Sálvame ha hablado en exclusiva con CHANCE, Europa Press, y ha confesado con verdadera ilusión cómo empezó en este proyecto que esta semana saldrá a la luz: "Coincidieron, por un lado mis ganas de volver a escribir y mi despertar feminista". Como bien sabemos la periodista ha hecho más de un alegato a favor de la igualdad entre ambos sexos en su espacio, que como bien defiende, es una ventana muy grande a la sociedad.

CARLOTA CORREDERA, SOBRE SU NUEVO LIBRO: "HA SIDO UN MÁSTER DE LA VIDA, SOLO CON SORORIDAD Y HABLANDO DE LAS COSAS EN PÚBLICO ES COMO SE CONSIGUEN LOS AVANCES"

"Para mí ha sido un máster de la vida escribir este libro. Al final todos tenemos muchas cosas en común trabajando en sitios tan diferentes. Solo con sororidad y hablando de las cosas en público es como se consiguen los avances" confiesa Carlota Corredera y es que cabe destacar, que la voz de esta gran comunicadora refleja todo el apoyo que comparte con los 'problemas' a los que se siguen enfrentando las mujeres en su día a día: "Las mujeres somos conscientes de que lo tenemos más complicado que los hombres pero como estamos tan acostumbradas de cargar todo a la espaldas, parece que ahora que estamos gritando en alto, hay cierto miedo a parecer que nos estamos quejando".

Carlota Corredera lo tiene claro: "Mientras nosotras sigamos cediendo y renunciando, el mundo va a seguir y nosotras vamos a seguir sintiendo cada vez más el peso encima de nuestros hombros. Es muy injusto, llega el momento de plantarse y de no tener miedo a decir que eres feminista" y es que este es uno de los mensajes principales que quiere transmitir con la lectura de este libro.

CARLOTA CORREDERA: "NO ME CONSIDERO MÁS FEMINISTA QUE OTRAS QUE NO LO DICEN"

¿Es necesario decir continuamente que se es feminista? Carlota Corredera explica que ella es una de las mujeres que siempre que puede dice en voz alta que lo es, aunque asegura no es solo cuestión de decirlo en voz alta: "Yo no me considero más feminista que otras que no lo dicen, pero es importante todos los gestos que aporten a esta causa". Lo que es importante que se sepa cuál es el verdadero significado de la palabra 'feminismo': "Al final tiene que quedarle claro a todo el mundo que es igualdad entre hombres y mujeres y que no tiene nada que ver con el machismo".

Cristina Cifuentes, Chenoa o Verdeliss son algunas de las mujeres que se han prestado a aportar su granito de arena en este libro de la presentadora de Sálvame que sin duda, nos va a ayudar a todos a entender mejor la presión y el filtro por el que pasa una mujer día tras día, así como la lucha continua que hacen. Carlota Corredera confiesa lo que Joaquim Bosch le explicó en su entrevista: "Los hombres hemos tenido durante muchos siglos todos los privilegios y por supuesto, va a haber siempre una resistencia, a cualquier hombre le va costar ceder el poder". Y es que los chicos tienen un papel muy importante en esta lucha ya que: "Sin ellos, la igualdad se quedará el un papel mojado" expresa la presentadora, reflejando que la lucha es de todos y no individual.

CARLOTA CORREDERA: "SIEMPRE ME HE SENTIDO MUY CHENOISTA"

En cuanto al debate que existe sobre la mujer, una de las diferencias que más se establecen con ellas es cuando tienen carácter. Carlota Corredera nos da las calves de por qué esto está mal visto: "En este país, cuando una mujer tiene carácter es una mandona o una borde y cuando se trata de un hombre, tiene carisma". Un claro ejemplo de las diferencias que siguen habiendo en la sociedad española. Con quizás una de las que más se ha sentido reflejada es con Chenoa: "Siempre me he sentido chenoista y después de entrevistarla me siento mucho más chenoista. Me siento identificada con ella en muchas cosas que le han pasado"

CARLOTA CORREDERA: "LA APARICIÓN DE LOS PARTIDOS DE DERECHA EN EL PODER PUEDE RALENTIZAR EL PROCESO DE LUCHA, PERO DESDE LUEGO NO INVOLUCIONAR"

En cuanto a la subida en estas últimas elecciones de los partidos más tradicionales y con un pensamiento más derechistas que los demás, Carlota Corredera lo tiene claro: "Nosotros como españoles y como país hemos llegado a determinados acuerdos y consensos que por mucho negacionismo y por mucha involución que proclamen determinados partidos, estoy convencida que la aparición de los partidos de derecha en el poder puede ralentizar el proceso de lucha pero desde luego no involucionar". De esta manera, uno de los rostros más conocidos de Sálvame ha recopilado 11 entrevistas que nos harán reflexionar y ver la dirección a la que todos juntos vamos.