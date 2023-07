Carlota Boza: así nos habló la última vez sobre Carlos Alcaraz

MADRID, 19 (CHANCE)

Hace unos meses, Carlota Boza le escribía un mensaje a Carlos Alcaraz por redes sociales que desató los rumores sobre una posible 'amistad especial' entre ambos, sin embargo, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con ella públicamente, la actriz negaba la mayor... Eso sí, jugaba un poco al despiste.

Ahora, solo se habla del tenista después de haberse convertido este domingo en el primer jugador clasificado para las Nitto ATP Finals, que se disputan del 12 al 19 de noviembre en el Pala Alpitour de Turín, tras ganar al serbio Novak Djokovic en la final de Wimbledon y levantar su segundo título de 'Grand Slam'.

Además de su unión con sus padres, que le gestionan todo su patrimonio económico, y con sus tres hermanos, poco se ha sabido de su vida sentimental. Tanto es así que solo sabemos que se vio con Ana Mena en el pasado, que tuvo una relación sentimental con la tenista María González y que exprime al máximo su soltería.

Europa Press ha rescatado las declaraciones de Carlota Boza hace unos meses cuando nos recordaba cómo Carlos Alcaraz se puso en contacto con ella por se fan de la serie en la que participaba: "él tenía como quince años, antes de la pandemia, imagínate si hace tiempo. Era un chico muy agradable y me preguntaba. Primero me escribió porque le gustaba la serie y ya me lo quedé de amigo".

Aunque se les relacionó en varias ocasiones, la actriz nos aseguraba que entre ellos solamente había existido una bonita amistad y zanjaba las especulaciones de un posible romance con el tenista: "sí, solo amistad"... pero, ¿qué relación hubo exactamente entre ambos?