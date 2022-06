Carlos Vives desvela cómo se encuentra Shakira tras su separación

MADRID, 26 (CHANCE)

Durante estas últimas semanas no hemos dejado de hablar de la separación entre Piqué y Shakira, algo que nos pillaba de sorpresa a todos y que terminaban confirmando los dos protagonistas con un breve comunicado que remitía la agencia que lleva a la artista. Sin duda, no están pasando por su mejor momento, pero si algo tienen claro es que sus hijos están por encima de todo.

A pesar de verles salir y entrar en casa todos los días, el silencio es protagonista en sus vidas... y es que no sabemos cómo se encuentran tras haber tomado esta dura decisión.

Europa Press ha podido hablar con Carlos Vives, amigo de la artista, y nos ha confirmado que Shakira está muy afectada por su separación con Gerard Piqué. El cantautor desvela el mensaje que recibió por parte de la cantante al preguntarle cómo se encontraba: "yo sé que estaba triste, le mandé un besito y me dijo eso: estoy triste" y añade: "sí, definitivamente, sí la siento triste y está triste. Es un momento muy difícil y cuando uno tiene una familia tan hermosa".

La cantante no le ha comentado nada acerca de un posible embarazo: "no". Eso sí, respetaría la decisión de la cantante fuese la que fuese: "si ella quiere, yo ahí no se mete" y no da credibilidad a los rumores que hablan de una infidelidad por parte de Gerard Piqué: "no. No, no. El que yo conocí no. Por supuesto, una persona muy educada, muy decente. Conmigo siempre muy especial, como queremos mucho a Shaki, él siempre fue muy de frente conmigo, por ese cariño".

Incrédulo al escuchar que algunos amigos del futbolista podrían referirse a Shakira como 'la patrona' en forma despectiva: "no puede ser, no me digas esa vaina", aunque opina que son las mujeres las que deben tomar el mando: "a mí me dicen el patrón. Las mujeres tienen que ser las patronas, las mujeres son las que tienen que gobernarnos si queremos que nos vaya bien".

El cantante tiene una relación muy especial y estrecha con Shakira, y así es como la define: "la vi crecer, para mí siempre fue un orgullo porque vi lo guerrera que siempre fue" y la describe como una persona: "fiel, una amiga linda. Una gran persona, creo que es un ser humano hermoso, además de buena artista".