Carlos Sobera, feliz por la vuelta de Ana Rosa Quintana a televisión

MADRID, 16 (CHANCE)

Llevamos meses hablando de todo lo que está ocurriendo en la familia de José Ortega Cano y cuando parece que todo vuelve a la calma, salta alguna noticia que remueve de nuevo todo el clan. Hemos podido hablar con Carlos Sobera, presentador de 'Pesadilla en El Paraíso', donde ha estado concursando Gloria Camila y se ha mojado respecto a todo lo que ha pasado en su familia.

El presentador habla alto y claro de todo lo que ha acontecido en la familia Ortega Cano en los últimos días. Sobe la frase de la semana, dicha por José Ortega Cano en su entrevista con Ana Rosa Quintana, nos ha desvelado que: "La frase me ha parecido muy voluntariosa. Ojalá le sirva, pero me parece que no le va a servir".

Respecto a la vuelta de su compañera Ana Rosa a la televisión, Sobera ha dicho que la esperaban "Primero, porque queríamos que se recuperara y que tuviera salud y luego porque creo que es una de esas personas imprescindibles en la tele de hoy en día". Además, el presentador pudo estar con "ella en agosto en Cádiz y la vi muy bien, aunque cansada. Y ahora, sin embargo, dos meses después la veo muy recuperada y totalmente integrada".

Carlos, que es el propietario de la vivienda en la que reside la exmujer de Bertín Osborne y sus dos hijos pequeños, nos confiesa que Fabiola "es estupenda. Y muy buena pagadora" y añade: "Fabiola es una amiga, entonces te da mucha confianza, mucha tranquilidad. La conozco, sé cómo es, es una persona estupenda y eso te deja maravillosamente tranquilo".