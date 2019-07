Carlos Sainz sobre su futuro: "Me gustaría honrar el apellido como se merece"

La película de animación 'Máscotas 2' ha llegado a España y lo ha hecho con una premiere de lo más peculiar en el auto-cine de Madrid. Los famosos han desfilado por una alfombra roja estampada con huellitas de animales y lo han hecho con sus mejores amigos, sus mascotas.

El piloto Carlos Sainz ha acudido al evento bien acompañado por su novia, Isabel Hernáez, y su mascota, un perro de campo llamado Piñón. Sainz ha admitido que esta es su primera vez en el auto-cine y que su niño interior es fan de las películas de Disney y de dibujos. Además, hablando de niños, el piloto se plantea la paternidad junto a su chica, pero dentro de unos años.

CHANCE: Mascotas.

Carlos Sainz: Curioso ver tanto niño y tanta mascota en un cine pero divertido, un plan diferente. En familia que siempre es más divertido.

CH: ¿Eres mucho de dibujos animados?

CS: Sí, incluso a mi edad me siguen gustando, la 1 de 'Mascotas' me parece un puntazo y a ver qué tal la segunda.

CH: ¿Cuántos animales tenéis en casa?

CS: Mi madre tiene dos perritas, en el campo tenemos a Piñón, un mastín y luego un par de perros, tenemos bastantes perros.

CH: Lo que se les quiere.

CS: Se les quiere mucho. Yo a este pobre la verdad es que le veo poco, es un perro de campo, necesita tener su espacio, pero se le acaba queriendo mucho.

CH: Su primer auto-cine.

CS: Y mi primer auto-cine, no había ido en mi vida. Primera experiencia para los dos.

CH: Muy de películas americanas.

CS: Yo creo que todo, toda la gente de mi edad ha crecido con Disney, pelis americanas, la verdad es que sí.

CH: Te vemos con tu chica también. No posáis juntos.

CS: No, no somos muy de posar juntos.

CH: ¿Qué tal la relación?

CS: Muy bien, no me quejo.

CH: ¿Planes de ser papas?

CS: Sí, pero con 24 años todavía me queda mucho, no me metáis prisa, está todo muy bien, muy tranquilo y así es como queremos que siga mucho tiempo.

CH: ¿Planes en lo profesional?

CS: Muy contento por cómo me está yendo este año y por el proyecto a medio plazo que tengo con McLaren. A nivel personal muy contento y como he dicho antes no me puedo quejar.

CH: ¿Tiempo para descansar?

CS: He pasado un día por Madrid, me voy este fin de semana y luego tengo dos fines de semana seguidos de carrera y luego tres semanas de parón, ahí por fin tengo descanso. No descanso desde diciembre. Parece que no pero los pilotos también curramos.

CH: Tienes el listón muy alto con tu padre.

CS: Sí, pero lo bueno es que mi padre se dedicó a una cosa completamente diferente a la mía, el mundial de ralis y la F1 no tiene nada que ver. Diferente pero a la vez me gustaría honrar el apellido como se merece. Haber llegado a la Fórmula 1 es un buen paso, ahora me gustaría triunfar.

CH: ¿Balance de tu trayectoria profesional?

CS: Muy positiva. Hasta ahora formar parte de un equipo como McLaren, el segundo equipo con más éxitos en la historia del automovilismo de la F1. Para mí es un sueño hecho realidad y me apetece quedarme ahí por mucho tiempo.