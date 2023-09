Carlos Areces desvela el secreto del éxito de 'La que se avecina'

MADRID, 10 (CHANCE)

Hace unos días nos encontrábamos a todo el equipo de 'La que se avecina' en el FesTVal de Vitoria presentando la nueva temporada. Si hay algo que todos ellos comentaron ante las cámaras es lo que echan de menos a José Luis Gil, que sigue recuperándose en la más estricta intimidad del ictus que sufrió hace ya casi dos años.

Europa Press hablaba con Carlos Areces y nos aseguraba que, a pesar de no haber tenido ninguna trama en la serie con él, el actor sigue teniendo su sitio en la conocida serie de televisión donde lleva más de diez años: "hay compañeros que tienen más trato con él, yo con él nunca tuve tramas y traté muy poco en persona, pero por los compañeros sé que va mejorando y bueno, el sigue teniendo su hueco en la serie o sea que en el momento en el que todo se alinee como se tiene que alinear tiene su sitio".

Eso sí, Carlos reconoce que José Luis es un "maravilloso actor y actor de doblaje, hemos perdido un gran personaje y un compañero, gran compañero, fue muy agradable siempre".

También le preguntábamos por el caso de Daniel Sancho, a lo que Carlos nos aseguraba que nunca ha trabajado con Rodolfo Sancho por lo que no puede opinar: "nunca he trabajado Rodolfo, no le conozco de hecho, trabajé con su hermano Rodrigo, pero me hace gracia porque no le conozco ni tengo ningún trato".

Por último, el actor tiene claro porqué 'La que se avecina' sigue siendo una serie de éxito en España: "los guiones están muy bien escritos, han conseguido una serie de personajes muy bien identificados y luego, yo personalmente, que soy un gran defensor de la libertad en el humor, creo que es uno de los formatos en los que se hacen chistes incorrectos, cosa que celebro porque lejos de significar insultos para colectivos y tal, yo agradezco que haya una serie que todavía se meta en jardines".