Carlos Agüera, el mejor apoyo para Alejandra Rubio en uno de los momentos más complicados de su vida

MADRID, 17 (CHANCE)

En uno de los momentos más complicados de su vida a nivel personal y familiar, Alejandra Rubio se ha refugiado en Carlos Agüera con el que parecía haber roto su historia de amor hace unos meses. Aunque ninguno de los dos ha confirmado una reconciliación, la pérdida de María Teresa Campos ha hecho que ambos estén más cerca que nunca.

En esta ocasión, Alejandra aprovechó para desahogarse con el que parece que vuelve a ser su chico frente al que no pudo retener las lágrimas de tristeza por la pérdida de su abuela.

Por su parte, Carlos se mostró muy comprensivo con ella a la que le dedicó algunas palabras y muestras de cariño en medio del complicado momento que está viviendo. Sin lugar a dudas la pérdida de María Teresa ha sido un duro palo para toda la familia, pero especialmente para su nieta Alejandra con la que tenía una relación de lo más especial.

A principios de año, la joven confirmaba entre lágrimas en 'Fiesta' que su relación de amor con Carlos había llegado a su fin después de meses con rumores de un distanciamiento entre ambos. Una ruptura súper meditada y con la que nacía una amistad, ya que Alejandra confesaba que: "Solo te puedo confirmar que nos llevamos fenomenal".

"Me resulta difícil hablar de esto porque nos queremos mucho, he sido muy feliz con él y me llevo genial con su familia, igual que él con la mía, pero estas cosas pasan. Nos llevamos genial y en ese sentido estoy muy contenta. No ha pasado nada malo entre nosotros, pero sí que es verdad que yo soy de una ciudad, él de otra, y yo pertenezco a un mundo que a él no le gusta nada" explicaba en el plató la joven.

Ahora, parece que el fallecimiento de María Teresa Campos ha hecho que sus caminos vuelvan a cruzarse. Carlos no dudaba en estar con Alejandra desde el domingo en el que la comunicadora ingresaba en la Fundación Jiménez Díaz, desde entonces, no se ha separado de su lado ni un solo momento.