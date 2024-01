Carlo Costanzia se sienta en '¡De viernes!' y asegura que tiene buena relación con sus padres

MADRID, 26 (CHANCE)

Carlo Costanzia se ha sentado esta noche en el plató de televisión de '¡De viernes!' y ha hablado abiertamente sobre las declaraciones que hizo para el programa la semana pasada. Lo primero que ha querido aclarar es que ha hablado con sus padres, quienes se quedaron muy sorprendidos por su testimonio y ambos le han animado a sentarse para que cuente su verdad.

Además, Carlo ha querido aclarar que los mensajes que hizo públicos Aurelio Manzano de su madre son falsos porque ha podido contrastar que esas palabras no las hizo Mar... y que, en cualquier caso, si las hizo, es su visión de la historia.

El actor también ha asegurado que habla todos los días con su madre y que "no ha venido a revelarme" de nada y por eso no quiere que se le compare con otros personajes que se han sentado en el plató "a poner a parir a sus padres".

Sin embargo, "por motivos tengo otras relaciones que puede ser la de mi padre, otras amistades o otros temas por mi situación judicial" no se han visto estas Navidades, pero sí que ha asegurado que "me llevo muy bien con los dos, los adoro, con mi padre tengo más relación porque me he podido apoyar en ciertos momentos más en él".

Además, ha confesado que "mi padre es el que más me ha ayudado en este proceso y Javier Merino es el que más me ha ayudado después de mi padre en este proceso y mi madre también".

Uno de los momentos más intensos de la noche ha sido cuando Carlo se ha enfrentado a lo que han dicho todos los colaboradores de televisión a lo largo de esta semana, ya que se ha quedado ojiplático con todo lo que se ha comentado: "Ojalá eso no les pase a sus hijos ni a su entorno".

Y, sin morderse la lengua, le ha enviado un mensaje a Alessandro Lequio: "me parece muy gracioso que un tipo como Lequio, que ha vendido a mi madre por todos lados, ahora la quiere defender o diga que he sido problemático", también a Makoke, que no entiende que hable de él porque "no la he visto en mi vida".

Convencido de que se ha desviado el tema principal de su entrevista -la salud mental y cómo ha conseguido superar momentos complicados- Carlo ha asegurado que "todo el mundo quiere reavivar la guerra entre mi madre y mi padre, pero es patético que se haga en este contexto".

En cuanto a la guerra mediática que tuvieron sus padres, el modelo ha confesado que "era muy pequeño" y que "no tengo recuerdos" porque "yo era un niño y no entendía qué estaba pasando"... asegurando que "de muchas cosas me estoy enterando ahora" porque aunque "me las han querido comentar, nunca he querido entrar a saber porque para mí son mis padres".

Además, ha desvelado que "era un niño pequeño que no estaba bien" porque "vivía aislado" y eso provocó que "yo fuera a una psicóloga para saber qué me pasaba"... siendo este uno de los motivos por los que empezó a tomar antidepresivos a partir de los siete años.