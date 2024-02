Carlo Constanzia saca su peor cara con la prensa tras salir a la luz su romance con Alejandra Rubio

MADRID, 14 (CHANCE)

Semanas después de sentarse en el plató de '¡De viernes!' para sincerarse sobre sus problemas legales, sus adicciones -ya superadas- y su relación (para muchos distante) con su madre, Mar Flores, Carlo Constanzia vuelve a convertirse en noticia. Y por un motivo muy diferente, su incipiente romance con la hija de una de los rostros más populares de nuestro país, Terelu Campos.

Tal y como ha revelado en su portada la revista 'Semana' este miércoles, Alejandra Rubio y el protagonista de 'Toy Boy' estarían manteniendo un apasionado idilio desde hace varias semanas y, aunque por el momento la colaboradora de 'Así es la vida' prefiere no poner etiquetas a su relación y asegura que Carlo no es su novio, no niega que está "ilusionada"

Tras sus apasionados besos y la complicidad que deja entrever que estamos ante la nueva pareja sorpresa del momento, el hijo de Mar Flores ha reaparecido ante las cámaras y ha mostrado su peor cara con la prensa, haciendo una peineta al darse cuenta de que estaba siendo grabado.