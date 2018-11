Carla Pereyra nos da las claves del que será el nombre de su segunda hija

MADRID, 29 (CHANCE)

A la espera de la llegada de su segunda hija junto a Diego Simeone, Carla Pereyra fue la encargada de inaugurar la primera flaship de la firma Lola Casademunt en Madrid. De lo más sonriente, Carla presumió de barriguita de embarazo y es que ya se encuentra en el séptimo mes por lo que ha tenido que rebajar el ritmo de trabajo.

CHANCE: Con Lola Casademunt.

Carla Pereyra: Siempre es un placer trabajar para una firma con la que uno se siente identificado. Es el primer flaship en Madrid, es un momento muy especial para la marca así que bueno, yo siempre encantada de poder colaborar con estos proyectos así y sobre todo de poder acercar a la gente la moda y una moda tan actual, tan femenina y tan de la actualidad donde las mujeres necesitamos sentirnos empoderadas a través de los que nos ponemos, de lo que hacemos y a través de distintas situaciones. Todas las mujeres tenemos debilidad por la moda.

CH: ¿Con qué moda te sientes más identificada?

C.P: Conociendo la firma de Lola, ahora me siento identificada con muchas cosas, tienen una línea muy italiana en estampados, he descubierto muchas cosas nuevas y la verdad es que la marca está muy bien, os la recomiendo y sobre todo ahora para las fiestas.

CH: No paras, estás llena de energía.

C.P: Cuando uno disfruta delo que hace al final es un placer y sí que he parado un poco el ritmo, ya casi estoy de siete meses y entonces la bebé ya empieza a decir, 'mamá, estoy aquí'.

CH: ¿Has tenido molestias?

C.P: No, molestias no pero sí que me da pataditas y sí que la siento. Estar unas horas de pie empieza a patearme. Lo llevo muy bien, sobre todo eso, que cuando disfrutas de lo que haces, al final es un placer.

CH: ¿Tenéis nombre pensado para la niña?

C.P: Estamos en eso. Tengo algo pero todavía no me dan la aprobación del todo, estamos ahí con dos o tres. Sí tenemos claro que será con tendencia italiana por Francesca y por el apellido y tal pero tenemos tres opciones y estamos barajando.

CH: ¿Le habéis preguntado a la niña cuál le gusta más?

C.P: La peque no se entera de mucho, se entera de que hay un bebé y se entera de que algo va a cambiar, que mamá no la puede coger pero de los nombres no opina.

CH: ¿Cómo crees que la va a recibir?

C.P: Creo que la recibirá muy bien, al final es también como los padres intentamos que los hijos se adapten y el amor que hay en la familia y en nuestra familia hay mucho amor, seguramente será una niña muy bien recibida.