Carla Barber recula y asegura ahora que no envió un mensaje a su expareja culpando a los medios

MADRID, 28 (CHANCE)

Carla Barber y Carlos Rubí ya no ocultan su historia de amor... sobre todo, después de que fueran pillados besándose apasionadamente a principios de marzo a las puertas de su mansión en Madrid. Ahora, la modelo canario está disfrutando de una época súper especial en su vida y se muestra de lo más enamorada después de vivir un calvario con su expareja y padre de sus dos hijos.

La última vez que la vimos y que pudimos hablar con ella nos confesaba que "nadie imagina ni sabe lo que he pasado y tampoco espero que nadie lo haga" confesando lo dura que fue la ruptura con Joseph, con el que rompió a principios de 2022, asegurándonos que ella es quien tiene la custodia total de sus dos bebés y la que se ocupa de todo lo relacionado con ellos.

Harta, Carla estallaba en Instagram y compartía un storie contando que Joseph "lleva 13 días sin preguntar" por sus hijos. "No sé si es que soy de otro planeta, pero que alguien me explique cómo un padre o una madre puede estar 13 días sin preguntar por sus hijos ni saber absolutamente nada de ellos. Qué pena más grande" aseguraba dolida.

Ahora, Europa Press ha vuelto a hablar con Carla y ha desmentido que haya dicho que el padre de sus hijos no se preocupa de ellos: "no, yo no me quejo. Eso fue una frase genérica pero bueno, ya sabes cómo son los medios de comunicación, de una frase genérica directamente dieron algo por hecho que yo nunca dije, pero bueno".

Deseándole todo lo mejor a su expareja, la modelo quiere lo mejor para sus hijos: "quiero que mis hijos tengan la mejor y la mayor relación posible con su padre, él puede ver a los niños cuando quiera siempre, eso siempre será así" y aprovechaba para explicar sus palabras: "simplemente yo vivo aquí, no tengo a mi familia aquí tampoco, el padre de los niños tampoco vive aquí y al fina estoy con todo, con el trabajo, la casa, los niños".

A pesar de estar ella sola, Carla nos aseguraba que sus hijos le hacen muy feliz: "tengo mucha energía y mis hijos al final son una alegría. Son mi motor. Mi familia viene a ayudarme, mi mami llega mañana así que muy bien".

Por último, sobre su situación sentimental, Carla nos reconocía que está muy enamorada: "estoy muy feliz y contenta" y... ¡atención! porque si le preguntan por una posible boda, sentencia: "de momento no. Ya veremos".