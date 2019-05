Cáritas Europa insta a los futuros eurodiputados a defender la vida e intereses de las familias

Cáritas Europa ha reclamado a los candidatos a las próximas elecciones al Parlamento Europeo que se celebran el 26 de mayo "que defiendan la vida familiar y los intereses de las familias una vez que sean elegidos".

En una declaración titulada ¡Las familias cuentan en Europa!', realizada con motivo del Día Internacional de la Familia que se celebra el 15 de mayo, la entidad ha reivindicado "políticas más favorables para la familia" en el seno de la Unión Europea y sus Estados miembros. Según Cáritas, la familia es "la célula básica y un pilar esencial de cualquier sociedad justa, junto con un mercado laboral inclusivo y mecanismos adecuados de protección social".

Así, ha defendido que articular "políticas favorables para la familia "es una necesidad para el futuro de Europa". En este sentido, ha afirmado que "es imperativo que los líderes europeos cumplan su compromiso con el pilar europeo de derechos sociales y garanticen la protección de las familias".

En la declaración, la entidad incluye el testimonio de Manthos, de 18 años, un joven acompañado por Cáritas Grecia. Según relata, nació en la isla de Tinos, donde vive con sus padres. "Hace un año, me aceptaron en la Universidad de Tesalónica, pero no puedo asistir a las clases porque mis padres están desempleados y mi hermana, que trabaja en Atenas, es la que, básicamente, nos apoya. Por ese motivo, yo también tengo que trabajar y no puedo ir a estudiar", narra.

Cáritas ha insistido en que "en toda Europa" las familias "se enfrentan a la pobreza o la exclusión social en términos de acceso a la vivienda, la educación, la atención médica y el trabajo decente, y luchan por asegurar un mejor futuro para sus hijos". Así pues, sostiene que "existe una necesidad urgente de implementar políticas que aborden el declive demográfico en curso de Europa y que aborden los niveles crecientes de pobreza y desigualdad".

"Invertir en familias para empoderarlas y promover el capital social que crean, beneficia a toda la sociedad. Espero que el nuevo Parlamento Europeo mantenga las políticas familiares arriba en la agenda política y contribuya a garantizar mejores condiciones para todos los asuntos que afectan a las familias en Europa", ha agregado el secretario general de Caritas Europa, Jorge Nuño Mayer.

Con todo, Caritas Europa ha recomendado a los futuros miembros electos del Parlamento Europeo que "contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las familias más necesitadas, en particular, aprovechando y desarrollando aún más los logros del Parlamento anterior, como la garantía de la infancia y directiva sobre compensación de la vida laboral". "De seguir en esa línea, harán una contribución para garantizar que nadie se quede atrás y que todos los niños puedan disfrutar de un futuro brillante", ha concluido.