El PP carga de nuevo contra la Ley Celaá: "Queremos un proyecto basado en la libertad, poder elegir y pluralidad"

Organiza unas jornadas en el Congreso para dar voz a la comunidad educativa para hablar sobre Educación y la nueva Ley

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha organizado este miércoles unas jornadas en el Congreso para dar voz a la comunidad educativa para que exponga sus opiniones sobre el presente y el futuro de la Educación en España, así como para hablar de la nueva Ley de educación, la LOMLOE, más conocida como 'Ley Celaá', que fue aprobada el pasado 23 de diciembre entre críticas de la comunidad educativa por no haber podido participar en su tramitación.

"Queremos un proyecto basado en la libertad, en poder elegir y en la pluralidad", ha señalado la portavoz del GPP, Cuca Gamarra, en relación a la nueva norma, a la que se opone su partido.

Durante la presentación de las jornadas, la 'popular' ha afirmado que desde su partido, se apuesta por un "modelo educativo que se sustente en vertebrar España", porque, en opinión de Gamarra, "eso es igualdad". Así, la portavoz asegura que el PP aboga por una norma que "no trocea la educación" y que apuesta por la "cultura del esfuerzo", criticando así que la LOMLOE destaca por su "política de la mediocridad". "Y a largo plazo, es quitarles el futuro a los jóvenes de hoy", ha dicho.

La 'popular' justifica la celebración de estas jornadas en el hecho de que la comunidad educativa no pudiese participar en la tramitación de la Ley: "Estas jornadas no debieron organizarse, estos debates que vamos a promover desde el PP no significan otra cosa que la opinión y la participación de la sociedad en la tramitación de una Ley que se tendría que haber producido durante los meses pasados".

Y es que, según la portavoz, este proyecto tendría que haber contado con la participación de "toda" la comunidad educativa, "de manera amplia y plural", "defiendan el modelo educativo que defiendan", con el objetivo de lograr un "acuerdo" y un "amplio consenso" sobre la nueva Ley educativa. Y recuerda que el PP ha denunciado desde el primer momento la "falta de voluntad" para que no se produjesen estos debates. "Todos estamos de acuerdo en que tendría que haberse debatido en sede parlamentaria", lamenta.

En las jornadas han participado Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA); Francisco López Rupérez, expresidente del Consejo Escolar del Estado y director de la Cátedra de Políticas Educativas de la UCJC; Jesús Marrodán, presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE); y Juan Martín-Maestro Castroverde, vicepresidente de la Federación Nacional de Centros de Educación Infantil (FENACEIN).

Ladrón de Guevara ha centrado su intervención en criticar la nueva Ley educativa, en primer lugar, por su tramitación, ya que no contó con las comparecencias de los expertos en el campo educativo, y además, en "plena pandemia": "Estamos aquí porque en la tramitación se nos ha expulsado a la comunidad educativa". "La Ley de educación es la Ley más importante de un país, que vertebra la sociedad del futuro, por lo que ha de ser una ley en la que entremos todos", añade.

A juicio de la presidenta de COFAPA, entidad que forma parte de la plataforma Más Plurales en defensa de la concertada, lo que ha hecho esta Ley es "crispar" y "buscar la confrontación", tanto por el contenido de la Ley como por la forma de tramitarse: "No entiendo lo que se pretende al haber querido enfrentarnos a unos con los otros en la propia tramitación. ¿Por qué se ha hecho una pelea de la concertada contra la pública? Nadie de los que defendemos la libertad queremos el mal para la pública", ha señalado.

Por su parte, el expresidente del Consejo Escolar del Estado y director de la Cátedra de Políticas Educativas de la UCJC, Francisco López Rupérez, ha compartido las conclusiones de algunas investigaciones internacionales sobre políticas educativas.

Así, tal y como ha afirmado, actualmente hay cuatro ejes para definir a una medida política educativa como "efectiva": el primero de ellos, es que ha de apoyarse de una buena definición de las prioridades; ha de basarse en evidencias; ha de tener un enfoque sistémico; y ha de ser masiva.

"Los países desarrollados han de acertar en las reformas educativas, que son cambios de políticas par adaptarse a las exigencias y desafíos de este nuevo mundo", ha dicho durante su intervención, para destacar también el papel del profesorado en el rendimiento de los alumnos.

Mientras, el presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), Jesús Marrodán, se ha limitado a desgranar en detalle la nueva Ley, explicando los cambios que traerá a nivel de centros, alumnado, profesores y enseñanza.

Sin entrar a valorar las modificaciones de la LOMLOE, Marrodán sí ha advertido de que "es una ley un poco rara" porque "no tiene corpus propio" y porque recoge una "paradoja", pues la Disposición Derogatoria Única de la norma establece la derogación de toda la LOMCE (la 'Ley Wert'), aunque deja "vivos" algunos de sus artículos, lo cual genera "cierta inseguridad jurídica". "Hubiera sido mejor una modificación completa, hacer una ley nueva de cero", ha propuesto el experto.

Ha concluido la jornada Juan Martín-Maestro Castroverde, vicepresidente de la Federación Nacional de Centros de Educación Infantil (FENACEIN), que ha hablado sobre las consecuencias de la LOMLOE en la educación infantil privada, un sector que atraviesa "muchísimas dificultades", como la baja natalidad, la incorporación tardía de los niños por los permisos de maternidad y paternidad o el incremento de plazas en centros públicos.