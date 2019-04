Carcedo espera aprobar el plan de Atención Primaria que critica el PP

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha confiado en que el Plan Estratégico de atención primaria tendrá el apoyo de las comunidades, si bien las gobernadas por el PP se han mostrado críticas por considerarlo un documento que "en este momento no es creíble" y tiene "intenciones preelectorales".

Carcedo se ha expresado así en declaraciones a los medios antes de presidir el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), que analiza el Plan que persigue "revitalizar" e "impulsar" la atención primaria ya que ha sido "la que más ha sufrido los recortes" en el SNS en los últimos años.

La ministra ha insistido en que el documento es fruto de tres meses de "intensísimo" trabajo de los tres grupos que se crearon para este fin: uno formado por los representantes de las profesiones que participan en esta especialidad, otro institucional en el que están presentes todas las comunidades autónomas y otro formado por representantes de la ciudadanía.

Ha asegurado que se han incorporado la mayoría de las "miles" de propuestas planteadas al documento, "que se ha trabajado colectivamente" y "todo lo debatido se ha tenido en cuenta".

Así, no se ha planteado "en absoluto" prorrogar el calendario previsto para esta reforma y ha mostrado su convencimiento de que el documento saldrá adelante en la reunión de esta tarde, que ha descartado que la haya convocado por motivos electorales.

"No sé qué tiene que ver la campaña electoral con esto", ha dicho la ministra ante las críticas de las comunidades del PP, que han considerado que la reunión de hoy se debe a una "medida prelectoral".

"Estamos ante un asunto que es de una necesidad evidente de prestarle atención y en eso estamos porque estamos cobrando por nuestro trabajo, independientemente de que haya campaña electoral o no, por tanto, tenemos que seguir trabajando en todo momento",ha apostillado Carcedo.

El documento que analizan las comunidades junto a la ministra en el Interterritorial contempla, entre otras medidas, garantizar que los centros de salud den las citas médicas que no sean urgentes en menos de 48 horas.

Además, apuesta por lograr que en el año 2022 no haya cupos por encima de 1.500 pacientes asignados a cada médico y de 1.000 por pediatra, "con un margen máximo del 10 %". Actualmente, la horquilla se mueve entre los 2.000 en áreas urbanas y los 300, en zonas rurales.

Pero el consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez, (PP) ha afirmado a los medios antes de asistir a la reunión que el plan no tiene "el consenso suficiente", no solo entre las autonomías tampoco entre los profesionales, con lo que ha destacado que en "este momento no es creíble".

A su juicio, es una "declaración de intenciones preelectorales", que "no están en disposición de aprobar".

Por su parte, el consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre (PP), ha destacado algunos aspectos positivos del plan pero ha coincidido con Sáez en que su aprobación es "precipitada" ya que, entre otros motivos, no está cuantificado desde el punto de vista económico y ha pedido a Carcedo más tiempo, para que las cosas "estén bien hechas".

En el mismo sentido se ha pronunciado el consejero madrileño, Enrique Ruiz Escudero, quien ha instado al Ministerio a llegar "a un consenso mucho más amplio". "Esto no puede ser un acuerdo de urgencia, no requiere la emergencia de cerrarlo hoy", ha abundado.

Por el contrario, las comunidades socialistas han destacado que se trata de un documento de "gran consenso", que según Jesús Fernández, consejero del ramo de Castilla-La Mancha, habla del "liderazgo de la atención primaria y de orientación y prevención", una opinión que ha compartido desde Extremadura, José María Vergeles, quien ha valorado "su apuesta por la prevención frente al asistencialismo puro y duro".

Al margen de las autonomías socialistas, el documento también cuenta con el apoyo del consejero de Salud de Navarra, Fernando Domínguez, que ha confiado en que el texto sea un "un marco de bases para que lo desarrolle el próximo Gobierno" y de la responsable de Sanidad del País Vasco, Nekane Murga, porque "la atención primaria necesita cambios y fortalecimiento".