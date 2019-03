Carcedo anuncia la preparación de un Plan de Prevención para la escasez de medicamentos

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha anunciado este miércoles una reunión, prevista para el viernes, con técnicos de Comunidades Autónomas para elaborar un Plan de Prevención para la escasez de medicamentos.

"El próximo viernes habrá una reunión con técnicos de las Comunidades Autónomas para elaborar un plan de prevención contra la escasez de medicamentos", ha indicado Carcedo antes de la reunión que mantiene con los consejeros de Sanidad autonómicos para tratar la situación de Atención Primaria.

El objetivo del plan es, precisamente, "prevenir estas situaciones", según Carcedo, y, en caso de que se produzcan, realizar "una identificación temprana y rápida de qué y dónde falta para poder adoptar medidas".

De forma paralela, la ministra de Sanidad se ha referido a tratar el desabastecimiento con "transparencia" hacia los ciudadanos. No obstante, a pesar de que la titular de Sanidad ha reconocido que "existe desabastecimiento en las farmacias", ha hecho un llamamiento de tranquilidad respecto al asunto de la escasez y ha asegurado que "no existe riesgo de que no haya medicamento para una enfermedad".

En los últimos meses Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, está informando sobre el desabastecimiento de diferentes presentaciones farmacológicas, según expertos podrían rondar las 400. No obstante, Carcedo ha agregado que "hay diversidad de marcas y disponemos de un arsenal terapéutico".