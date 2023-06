Capi, íntimo amigo de Alejandro Sanz, se pronuncia sobre los rumores de romance con Shakira: "Un chiste"

MADRID, 22 (CHANCE)

Alejandro Sanz se ha convertido en noticia en los últimos días por varios motivos. Inmerso en la gira con la que está recorriendo nuestro país tras hacer públicos sus problemas de salud mental, el cantante ha puesto en venta su espectacular finca en Jarandilla de la Vera (Extremadura) para saldar una deuda de más de tres millones de euros que arrastra tras no poder hacer frente a unos préstamos hipotecarios que pidió en Miami para adquirir varias propiedades.

Además, según la prensa latina Alejandro estaría viviendo un romance con Shakira, a la que le une una amistad desde hace años y con la que ha colaborado en dos ocasiones con 'Te lo agradezco pero no' y 'La tortura'. La filtración de un fragmento de la próxima canción de la colombiana ha desatado todos los rumores acerca de una posible relación entre ambos: "Andaba sola y te busqué para que me tortures (...) Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o en plan de amigos. Es que me está fascinando, mejor no sigo".

Rumores a los que el productor musical Miguel Ángel Arenas 'Capi', muy cercano al cantante de 'Corazón partío', no da ningún tipo de credibilidad. "Los conozco a los dos perfectamente. Los rumores en este país son un chiste. Shakira es amiga de él personal, de toda la vida" asegura, dejando claro que "Shakira no es el tipo de mujer que le gusta a Alejandro".

"Ahora todos queréis a Shakira porque ha terminado hasta el co* del catalán. Ha dicho 'a mí los cuernos no me los pone nadie y ahora te vas a enterar de quién es Shakira'. Eso os ha dado mucho* Tom Cruise, Hamilton... y si mañana viene un Premio Nobel, también" ironiza, convencido de que "ella no creo que tenga muchas ganas de hombre ahora mismo". "Bastante tiene con solucionar sus hijos, su casa, su trabajo* el otro pues mira, dentro de 4 años nadie se acordará de él, los futbolistas tienen una vida muy corta y ella seguirá siendo una grandísima estrella" sentencia.

Y Alejandro, ¿tiene ganas de enamorarse tras su ruptura con Rachel Valdés? Su íntimo amigo confiesa que "no tengo ni idea, pero ahora mismo está muy tranquilito y muy bien". Lo que sí cree Capi es que no hay posibilidades de reconciliación con la artista cubana que ocupó el corazón del cantante los últimos tres años: "Se llevan muy bien. Ha sido una historia bella que ha tenido un final, pero no creo que vuelvan".

Además, el productor se ha pronunciado sobre los problemas económicos del artista, explicando el por qué de la millonaria deuda que arrastra por la compra de una mansión en Miami: "Cuando él cogió esa casa le costó un dinero y era una casa donde había habido un asesinato. En américa las casas en las que ha habido alguna desgracia, se tiran y se hacen otras. Esa no se podía tirar porque era patrimonio de 1920, Alejandro invirtió millones en esa casa y al venderla hay una plusvalía que es lo que ha reclamado la ley de allí".

"Arruinado no está, de ninguna clase, me ha escrito hoy y me ha dicho qué pesada es la gente, de verdad, diciendo barbaridades" asegura, dejando claro que el cantante "tiene una economía de comprar y vender su patrimonio. No sé si ha puesto en venta la finca, pero si lo ha hecho hará muy bien porque se comprará otra. "Él tiene una fortuna personal, lleva 30 años trabajando, acaba de hacer una gira mundial, ¿qué son tres millones de euros en una plusvalía de patrimonios que tiene? La prensa no sabe y dicen barbaridades. No tiene otra verdad" sentencia.