Cantó denuncia "adoctrinamiento" en libros de valenciano de Bachillerato "de la misma manera que en Cataluña y Baleares"

Educación contesta que "lo del adoctrinamiento es una cantinela" y que hay a quien "le gusta más el circo" que resolver problemas

El diputado nacional de Ciudadanos (Cs) por Valencia Toni Cantó ha denunciado este miércoles que en la Comunitat, "de la misma manera que en Cataluña y Baleares", hay libros de texto que "incurren en adoctrinamiento". Se ha referido, en concreto, a dos publicaciones para primero de Bachillerato que, según un informe editado por la propia formación, "son ejemplos clásicos de cómo todo lo que tiene que ver con España tiene una connotación negativa"

Cantó ha acudido este miércoles junto a la portavoz de Educación de Cs en Les Corts, Mercedes Ventura, a la sede de la Conselleria de Educación, donde ha entregado una copia del citado informe y, además, han pedido acceder a las actas de consejos escolares donde constan los proyectos lingüísticos de 204 centros escolares que enseñan mayoritariamente en valenciano.

El parlamentario valenciano, en declaraciones a los medios, ha explicado que en este informe "independiente" se "demuestra que aquí, de la misma manera que en Cataluña y en Baleares, hay unos libros de texto que incurren en serios problemas, hay adoctrinamiento". "Vamos a presentar la documentación que lo acredita para ver si la Conselleria del señor Marzà tiene a bien hacer algo al respecto", ha agregado.

Los diputados de Cs han detallado que el documento está editado por la formación y han asegurado que ha sido elaborado por filólogos "independientes". Los estudios, firmados por el profesor de Educación Secundaria Julián Ruiz-Bravo, analizan dos libros de texto de Lengua y Literatura Valenciana para primero de Bachillerato.

Según Cantó, estas dos publicaciones "son ejemplos clásicos de cómo todo lo que tiene que ver con España tiene una connotación negativa" porque "se evita incluso mentar o nombrar la palabra España y todo lo que tiene que ver con la monarquía institucional tiene connotaciones negativas", ha detallado.

En esta línea, ha reclamado que la "Conselleria de Educación del señor Marzà tome cartas en el asunto". "Nuestros hijos deben tener una educación no politizada", ha reivindicado.

Por su parte, Mercedes Ventura ha destacado que "llama mucho la atención" que los libros son de valenciano "y no se habla de valenciano". "Dicen que la Comunitat fue repoblada por los catalanes y se olvidan de los aragoneses y de otros reinos que vinieron aquí, de la riqueza de la Comunitat, únicamente se quieren centrar en los países catalanes y alterar la historia de esa comunidad y la historia de España", ha denunciado.

ACTAS ESCOLARES, "EL TESORO DE GOLUM"

Los diputados también han reclamado el acceso a la información de los proyectos lingüísticos de 204 centros escolares, así como las actas de los consejos escolares en las que fueron aprobados. Según Cantó, desde Cs han pedido esta documentación "ya varias veces", pero el conseller Vicent Marzà no se "lo ha querido dar".

"Hemos pedido amparo a la mesa denunciando esta situación y hoy venimos aquí a la casa del señor Marzà, que guarda estas actas como si fueran el tesoro de Golum, a ver si de una vez hace caso de lo que le está diciendo la ley, la transparencia, el sentido común, y nos entrega una información", ha zanjado.

CONSELLERIA LAMENTA "POLÉMICAS INVENTADAS"

Por su parte, el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, ha respondido a las palabras de Cantó en declaraciones a los medios. Ha subrayado que "no hay libros de texto oficiales, son lo que cada claustro decide", que la Generalitat no "publica" y que "no hay ningún tipo de autorización por parte de la administración".

Ha apuntado que este procedimiento responde a una "una normativa estatal que además se introdujo por primera vez con el Gobierno del PP en 2002, la Ley de Calidad de la Educación". Bajo esta normativa, "simplemente las editoriales deben cumplir con el currículum escolar, y a partir de ahí publican sus materiales y el profesorado de cada centro elige lo que considera", ha explicado.

Soler ha señalado que, en caso de que "haya un libro que se considera que atenta contra principios fundamentales de la Constitución o valores básicos de la sociedad", "tiene que producirse la denuncia de alguien" y "frente a eso ya la administración envía a la inspección educativa" y lo "analiza". "Es normativa básica estatal no cuestionada por nadie", ha insistido.

En este sentido, ha lamentado que "lo del adoctrinamiento es una cantinela" que escucha "desde hace tiempo" y no sabe "a qué viene", porque esta "polémica dentro de los centros no existe". "Son polémicas inventadas, hay gente que está trabajando en política educativa para intentar resolver los problemas reales, hay otros que parece que les gusta más el circo u otro tipo de historias y no realmente resolver los problemas de los valencianos, que como en cualquier punto de España todos tenemos problemas de educación y todos tenemos que trabajar para mejorar la educación y no para inventarse cosas que no existen", ha zanjado.

"DESCONOCIMIENTO PROFUNDO DEL SISTEMA EDUCATIVO"

Respecto a la solicitud de Cs de acceder a las actas de consejos escolares, el secretario autonómico de Educación ha asegurado que "cualquier diputado que pide una documentación escrita tiene que hacer una tramitación" y que Cs la hizo el pasado julio. Ha indicado que en septiembre, la Mesa de les Corts determinó que las actas no se podían entregar por escrito porque "aparecía el nombre de las personas que hablan en el debate".

Por ello, "acordó lo que figura en el reglamento de Les Corts", que los diputados "podía venir a la Conselleria y comprobar, mirar y leer todas las actas que quisieran, tomar notas, pero evidentemente no podía hacer fotocopias ni difundir esa información".

"La diputada que lo pidió ya vino en el mes de septiembre a mirar una serie de documentación, desde el 26 d septiembre estábamos esperando a que volviera, porque está a su disposición. Cumplimos lo que tenemos que cumplir, que es facilitar siempre a cualquier diputado la documentación que pide", ha asegurado.

Soler ha mostrado a los medios de comunicación que en la web de la Conselleria se puede acceder al proyecto lingüístico de los centros de la Comunitat, incluidos los experimentales, y ha lamentado: "Muchas veces, por lo que he escuchado en alguna declaración pública, o se demuestra un desconocimiento profundo del sistema educativo valenciano o se quieren inventar problemas donde no los hay".