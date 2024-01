Canteranos de clubes locales sensibilizarán contra el odio en la primera iniciativa de LALIGA VS para 2024

El UD Las Palmas vs FC Barcelona, entre los partidos en los que tendrá lugar la iniciativa

La Liga de Fútbol Profesional (LaLiga) llevará a cabo, a través de su plataforma LALIGA VS, una iniciativa especial durante la primera jornada de LaLiga EA Sports en este 2024, buscando "acabar con el odio y la violencia en el fútbol" gracias a jóvenes canteranos de clubes locales.

"Se trata de una acción de sensibilización que tendrán como protagonistas a niños --de las canteras de los clubes locales--, que saldrán al campo para lanzar a todos los aficionados un mensaje por un fútbol libre de odio", informó este martes LaLiga mediante una nota de prensa.

El Valencia CF vs Villareal CF, el RC Celta vs Real Betis, el Real Madrid vs RCD Mallorca, el Girona FC vs Atlético de Madrid, el UD Las Palmas vs FC Barcelona y el CA Osasuna vs UD Almería serán los partidos donde tendrá lugar esta iniciativa, minutos antes de cada comienzo.