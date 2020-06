Cantabria require formalmente al Estado pago de 45 millones del IVA de 2017

Cantabria ha interpuesto formalmente el requerimiento para reclamar al Estado el pago de los 45,5 millones de euros, más los intereses por daños y perjuicios, adeudados por la recaudación del IVA correspondiente al ejercicio 2017, medida que fue autorizada por el Consejo de Gobierno en su reunión del pasado 12 de marzo.

En el escrito enviado a Madrid desde la Dirección General del Servicio Jurídico, el Ejecutivo autonómico solicita la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la inclusión en el orden del día de las actuaciones necesarias para atender el impacto que la modificación normativa de 2016, introducida por el Gobierno de Mariano Rajoy, ha supuesto para las comunidades autónomas.

Así, Cantabria pide que se contemplen las compensaciones necesarias en concepto de ingresos para revertir el desfase financiero que aquella decisión provoca en las arcas regionales, según ha informado el Gobierno regional.

Por otro lado, el Ejecutivo cántabro denuncia la vulneración de tres "principios fundamentales" por parte del Gobierno de España; el de transparencia, lo que ha impedido a Cantabria adoptar las medidas necesarias para no verse abocada a la situación actual; el de lealtad institucional, tanto por no canalizar la reforma y explicar su incidencia en un primer momento, como por no adoptar medidas compensatorias con posterioridad; y el de confianza legítima de Cantabria, con un importante perjuicio patrimonial para la Administración regional.

El Consejo de Gobierno cántabro autorizó el pasado mes de marzo a la Dirección General del Servicio Jurídico la interposición de este requerimiento como una reclamación de cantidad por los daños y perjuicios sufridos a causa de la modificación legal que propició el impago y que vulneró los principios de autonomía y suficiencia financiera, afectando directamente a los ingresos de la Comunidad Autónoma sin una previa, ni posterior modificación del sistema de financiación. EFE