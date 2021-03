Cantabria iniciará la implantación de aulas públicas de 1 año el próximo curso

Lombó dice que si Salud Pública lo recomienda, el próximo curso continuarán las medidas de seguridad en las aulas

La Consejería de Educación y Formación Profesional avanzará en la escolarización de 0 a 3 años con la implantación de aulas públicas de un año. Un proyecto que se financiará con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y comenzará en los municipios que no cuenten con guarderías, con el fin de ser una realidad en el curso 2021-2022.

Además, la Consejería invertirá 11 millones de euros en una nueva plataforma digital educativa, "la actuación más ambiciosa de cuantas emprenderemos esta legislatura"; y 12 millones más en la creación de una red de centros integrados de Formación Profesional, que contempla la ampliación de dos ya existentes y la puesta en marcha dos nuevos.

Así lo ha anunciado hoy la titular del área, Marina Lombó, en el Parlamento, donde ha comparecido, a petición propia, en la Comisión de Educación y Formación Profesional para dar cuenta de los proyectos que la Consejería tiene previsto acometer con los fondos europeos que llegarán por dos vías, el programa React, con 35 millones para educación en Cantabria, y el Plan de Recuperación.

Estos 35 millones se destinarán a dos proyectos educativos "ambiciosos", que constituyen, ha dicho, "una oportunidad sin precedentes para la modernización y transformación estratégica de la Educación y la Formación Profesional en Cantabria".

En concreto, se destinarán 23 millones de euros a la transformación digital del sistema educativo cuyo "epicentro" será una nueva plataforma, con una inversión de once millones y en cuyos pliegos se está trabajando de cara a la licitación, que permitirá aglutinar "en un paraguas común todo lo que necesita la comunidad educativa en su día a día", desde los servicios de la Consejería, la gestión de centros y de recursos humanos (oposiciones, concursos de traslados, etcétera) hasta la comunicación de los centros con las familias y plataformas de educación online.

"Se trata de una actuación que sería muy difícil que pudiésemos abordar sin estos fondos y que supondrá una transformación estratégica", ha destacado Lombó, que ha explicado que además se complementará con la dotación de equipos informáticos a los centros, actuación a la que se destinarán cinco millones de euros, y la mejora de la conectividad (1,5 millones).

El proyecto se completará con 1,8 millones para mejorar la capacitación digital del personal docente; 1,7 millones para la integración de las nuevas metodologías en la enseñanza y un millón más para la creación de un centro de innovación.

La consejera ha insistido en que se trata del proyecto "más ambicioso que haya emprendido nunca Cantabria para la modernización tecnológica del ámbito educativo".

FP

En el ámbito de la FP, la Consejería ha optado por cuatro Centros Integrados de Formación Profesional, que aglutinen en un mismo lugar la oferta formativa de una familia profesional, de los ámbitos industrial, energía y agua, marítimo-pesquero y agrario.

En las próximas semanas, "a finales de marzo o principios de abril", se licitarán las obras de ampliación del Centro Integrado Número 1 de Santander, con un presupuesto de 4.060.000 euros; y se ampliará el Centro Integrado La Granja de Heras, en Medio Cudeyo.

Además se crearán dos nuevos centros: uno en Laredo, con una posterior ampliación en Santoña, valorado en 2,5 millones de euros que albergará las enseñanzas náutico pesqueras; y otro en Torrelavega, en el complejo educativo de Viérnoles, un Centro Integrado de la Energía, el Clima y el Medio Ambiente para el que se prevé una inversión de cuatro millones de euros.

"Con los fondos React hemos hecho lo contrario a optar por la vía fácil: hemos sido muy ambiciosos, para dar un salto cualitativo de esta magnitud en dos ámbitos en los que Cantabria y su sistema educativo necesita darlos", ha destacado Lombó.

AULAS DE 1 AÑO

Junto a estos proyectos de ejecución "inminente", Lombó se ha referido al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del que, a excepción del ámbito de FP, no se cuenta aún con información detallada sobre aspectos clave como el criterio de reparto. "No tenemos hoy toda la información que nos gustaría", ha dicho la consejera, que ha lamentado que el Ministerio de Educación no permitiese a las comunidades Autónomas participar en el diseño del destino final de los fondos.

Sí se conocen los ámbitos de actuación subvencionables, uno la escolarización de 0 a 3 años, al que el Ministerio destinará durante los próximos tres años 670 millones de euros. La consejera ha firmado que en Cantabria, a diferencia de otras regiones, la red pública de aulas de dos años es un "referente" y cubre toda la comunidad.

En este sentido, ha detallado que para este curso se ofertaron 3.158 plazas en aulas públicas de dos años, de las que se han ocupado 2.405. Para septiembre, está previsto cubrir la demanda de Valdeolea y Luena. En Luena, se creará un aula nueva para que los alumnos del primer y segundo ciclo de Infantil, mientras que en Valdeolea se escolarizarán por primera vez alumnos de dos años.

Culminada la red, Lombó ha explicitado que el objetivo de la Consejería pasa por comenzar en septiembre, en colaboración con los ayuntamientos, la implantación de aulas de un año para que sean una realidad en el curso 2021-2022. Una actuación que comenzará por aquellos municipios en los que hoy no hay guarderías.

El segundo eje de actuación prioritario es el de FP, donde ha detallado los cincos proyectos puestos en marcha con cargo a esos fondos, por los que Cantabria recibirá este año 3,1 millones de euros.Para el próximo año 2022 está previsto el inicio de una nueva línea de actuación, la conversión de ciclos formativos de Grado Medio y de Grado Superior en Bilingües.

COVID: SE MANTENDRÁ LA SEGURIDAD EL PRÓXIMO CURSO

La consejera también la realizado un balance de la incidencia del COVID en el ámbito educativo desde el inicio de este segundo trimestre, en el que han estado en cuarentena 3.768 alumnos, 2.721 en Infantil y Primaria y 1.047 en el resto de etapas. Así, y pese a la tercera ola, en ningún momento se ha llegado al dos por ciento de aulas afectadas.

"Ha sido el esfuerzo de la comunidad educativa el que ha conseguido este gran éxito para Cantabria", ha destacado en relación a la gestión en las aulas, subrayando que "no vamos a bajar la guardia". Al respecto ha avanzado que el "grado de exigencia" que han tenido este curso alumnos y docentes "lo vamos a mantener" si Salud Pública lo recomienda el próximo curso, cuando continuarían las medidas de seguridad sanitaria en el sistema educativo regional.

Lombó, que también ha repasado la organización de la vacunación en los centros docentes, ha asegurado que la Consejería hará un esfuerzo el próximo curso y si la situación sanitaria es del "mínimo riesgo, no se va a tener unas ratios elevadas en las aulas. Esperemos a ver al evolución y el ritmo de vacunación", ha avanzado.

POLÍTICA

Mientras, los grupos políticos se han congratulado de las mejoras educativas anunciadas con las inversiones. Mientras Ciudadanos ha planteado a la consejera varias preguntas que se hacen los sindicatos, que Lombó ha respondido, el diputado popular Álvaro Aguirre ha sido el único que ha expresado sus dudas sobre la materialización de los fondos, que ha dicho deberían ser de 120 millones y no de 96, y ha advertido que suponen "el último tren al que puede subir Cantabria en innovación educativa".

La consejera le ha pedido que no sea "tan escéptico" y ha asegurado que su departamento "todo lo que pueda impulsar, lo va a hacer", afirmando que jamás hubiera podido Cantabria acometer proyectos "de este calado" con los fondos de los que dispone.