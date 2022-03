Cantabria acusa al Miteco de "deslealtad" y de "amenazas" con el lobo

Blanco afirma que la comunidad está cumpliendo la ley y que el Ministerio debería espera la resolución de los tribunales

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco, ha acusado hoy al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), de "deslealtad y falta de respeto institucional" hacia Cantabria por advertir a través de un medio de comunicación, y no oficialmente, que la vía que plantea la comunidad para seguir matando lobos es ilegal, lo que Blanco considera como "una amenaza" de un Ministerio que el consejero está "deseando" que cambie de titular.

Así se ha pronunciado Blanco a preguntas de la prensa sobre la información publicada hoy por el Diario Montañés según la cual Transición Ecológica rechaza permitir las batidas que Medio Rural quería realizar en los próximos días, aunque abre la puerta a extracciones en vivo.

Blanco ha considerado la información suministrada a la prensa por el Miteco como "una muestra más de la deslealtad y falta de respeto institucional que este Ministerio ha venido presumiendo hasta la fecha con el Gobierno, Parlamento y pueblo de Cantabria y especialmente con los ganaderos de la región" porque no ha habido ninguna comunicación oficial al respecto, ha asegurado.

El consejero ha recordado que la norma "impuesta" en septiembre fue llevada por cuatro comunidades --Cantabria, Asturias, Castilla y León y Galicia-- a los tribunales por "ser contraria a derecho y por falta de rigor técnico", por lo que, en su opinión, la ministra, Teresa Ribera, "debiera esperar a la sentencia para hacer juicios de valor".

En este sentido ha asegurado que lo que está haciendo Cantabria es "cumplir la ley" pues la norma "nos permite desarrollar nuestro plan de gestión en su totalidad, en todos sus apartados, incluyendo el control y repoblación de la especie".

Al hilo, ha afirmado que la norma no dice "en ninguna parte" que no pueda hacerse control letal y que solo pueda ser de animales vivos, como "desliza" el Miteco y sostienen los ecologistas. "¿Nos piden que pongamos lazos?. Los vamos a poner, y nos tiene que decir una dirección de correo donde enviarles los lobos".

Con todo, ha recordado que "desde el principio" se advirtió que "iba a ser muy difícil de llevar a cabo los controles por la complejidad de los informes".

Al respecto ha señalado que el procedimiento de control de lobos que ha diseñado el Ministerio "está bien hecho para dificultar ese control". La inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) "parece estar pensando para que no se haga ningún control", ha apostillado, recordando que no realizar ningún control contraviene las normas europeas y la legislación básica del Estado.

Además, en opinión de Blanco, el Miteco "ha dado un paso más" e "intenta meter miedo en el cuerpo a los funcionarios que tienen que informar, que tienen que firmar" los expedientes. "A mi no me va a temblar la mano, está claro", ha dicho.

También ha subrayado que el Ministerio "tendrá que decir a las claras los ganaderos de Cantabria si lo que pretende es que no hagamos ningún control de ejemplares". La Consejería está conformado "rigurosos" expedientes de regulación y control del lobo solicitados por nueve ayuntamientos que remitirá al departamento de Ribera "para que nos digan de forma oficial, y no a través de los medios de comunicación, si vamos a poder hacer controles o no".

"No es propio de un ministerio amenazar. La verdad es que marca un estilo, nosotros ya éramos conocedores, no hemos tenido respuesta en todo el procedimiento. Y ahora es una muestra más", ha señalado Blanco, que ha lamentado tener que "ver esa amenaza a través de los medios de comunicación" sin haber recibido comunicación oficial y acompañada de una felicitación al Ministerio del comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sainkevicius, "que les da manga ancha".

Para Blanco, que un comisario que pertenece a la Liga Verde Europea felicite "a quienes quieren proteger en su totalidad al lobo" es "normal". "Que lo muestran como si fuera un sello de calidad de todo el trayecto que les ha llevado incluir el lobo en el Lespre me parece poco nivel", ha valorado.

En caso de que el Ministerio no acepte la propuesta de Cantabria, lo tendrá que justificar pues, según el consejero, la norma marca la exepcionalidad del control de la especie en lugares donde se está haciendo daño demostrado al ganado.

En todo caso, el consejero ha señalado que el Ministerio "tiene que dar el ok o ir a los tribunales, como hemos sido los demás, a denunciarnos. No puede hacer amenazas", ha subrayado.

EL MINISTERIO, CULPABLE DE QUE PUEDA PELIGRAR LA ESPECIE

Por otra parte, también a preguntas de la prensa sobre la posibilidad de que la gente tome la justicia por su mano si no se permite matar lobos, Blanco ha recordado que advirtió en su momento a Ribera que "si realmente ocurriese eso, el Ministerio podría ser el culpable de que peligrase la especie, únicamente el Ministerio".

Para Blanco, el lobo tiene que ser una especie protegida en la situación que estaba en la Directiva Hábitat del 92 y que las comunidades puedan gestionarlo. Y tiene que volver a serlo "de una forma o de otra. Es decir, o porque los tribunales nos den la razón o porque un ministro lo cambie. Así, que si no ocurre lo primero, cuanto antes cambiar al ministro, yo estoy deseando. Fui el domingo a decirlo a la puerta", ha recordado en relación a la manifestación del sector primario en Madrid.

El consejero se ha pronunciado así durante la presentación de la XI Feria de Caza, Pesca y Productos Agroalimentarios de la comarca de Liébana.