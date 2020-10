Cantabria.- Sanidad de Cantabria "busca otras opciones" antes de recurrir a médicos sin título

El consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria, Miguel Rodríguez, ha afirmado hoy que "entiende" la protesta de los médicos residentes antes el real decreto que flexibiliza la contratación de médicos que no tienen terminada la especialidad, algo que en Cantabria "no se ha hecho todavía". "Estamos intentando buscar otras opciones antes de recurrir a esa, lo que no quiere decir que en un futuro no tengamos que recurrir a ella", ha precisado.

En declaraciones a los medios sobre las protestas convocadas hoy por los MIR en toda España, el consejero ha señalado que "de la situación de Cantabria no se pueden quejar", y ha explicado que están "intentando por todos los medios solucionar de otras formas" la falta de médicos.

Aunque entiende las protestas de los MIR porque "han pasado un prueba, están especializados y consideran que son el colectivo prioritario al que hay que dar cabida", ha recalcado que hay que tener en cuenta que estamos en una situación de pandemia en la que la Atención Primaria "está con muy pocos recursos" cuando "deberíamos estar potenciándola".

Por ello, ha defendido que "en determinadas situaciones excepcionales hay que favorecer la contratación de médicos aunque todavía no tengan el título de especialista", especialmente en lugares donde "la situación es verdaderamente preocupante y no tienen médicos".