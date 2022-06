Candela Serrat nos confiesa que está muy feliz por su padre

MADRID, 11 (CHANCE)

Joan Manuel Serrat está viviendo un momento maravilloso en su vida profesional: su jubilación, aunque esto no signifique una despedida para siempre. Tal y como nos ha comentado su hija Candela, el cantante se está despidiendo como él quería de todo su público y lo está haciendo a lo grande... pero ¡atención! porque la actriz nos ha asegurado que todavía queda Serrat para rato.

Y así mismo no lo ha confesado Candela Serrat, quien nos confiesa que está más feliz que nunca: "sí, el ha hecho una gira final porque quería despedirse con una gira grande a su manera, pero eso no significa que no vayamos a tener para rato" y desvela que ella es feliz viendo como él también lo es: "absolutamente, yo quiero lo que él quiera, lo que le haga feliz, queremos que esté viviendo lo que a él le guste hacer, lo que le llena".

También nos ha desvelado buenas noticias para ella, ya que la actriz tiene en mente volver a casarse con Daniel Muriel para disfrutarlo más que la primera vez: "nuestra idea es en un par de añitos volver a repetir esa comida con los amigos, fue un día precioso, pero el día en sí, uno está tan nervioso que al final nos enteramos de muy poco y cuando hagamos cinco pues hacerlo en plan 'venga, que ahora me da igual'".

En cuanto a cómo está su compañera, Almudena Cid, nos confiesa que: "bien, bueno yo tampoco sé, los que viven una historia son siempre los que más saben que el resto, la veo trabajando, sobre todo, una gira estupenda y disfrutando de ella"... y es que ni ella ni su marido han querido entrar en esta etapa tan controvertida que está viviendo la exgimnasta.