Cáncer de pulmón: mucho margen de mejora, pero la investigación mantiene visos de futuro

Expertos en cáncer de pulmón, el más letal de todos los tumores, han destacado este jueves que hay un "enorme margen de mejora" en este campo, pero consideran que la investigación clínica, en la que España destaca "en número y calidad", goza de "perspectivas de futuro".

"La investigación clínica de cáncer de pulmón en España tiene una repercusión global, tanto los promovidos por la industria como los académicos, y un nivel de calidad alto", ha destacado en rueda de prensa Bartomeu Massuti, secretario del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) y jefe de Oncología del Hospital Doctor Balmis de Alicante.

El GEPC reúne hasta mañana en Madrid hasta 416 participantes en su XV Congreso Anual, en la que realizarán una revisión actualizada de esta patología desde distintas perspectivas, porque si algo necesita el cáncer de pulmón, causante de más de 23.000 muertes anuales, es la multidisciplinariedad.

Con una tasa de supervivencia a cinco años de tan solo un 20 % y un 70 % de los diagnósticos en fases avanzadas, "el margen de mejora es enorme", pero la investigación "sigue teniendo perspectivas de futuro".

Así por ejemplo, la combinación de tratamientos ha servido para "expandir las posibilidades" de tratamiento quirúrgico de los pacientes en estadios intermedios que podrían llegar a operarse o en los que los resultados de la intervención eran insatisfactorios.

Es en este grupo de pacientes en estadios intermedios, que representan el 30 % del total, es en los que se ha producido "un cambio cualitativo", ha resaltado el presidente de la GEPC y jefe de Oncología del hospital Puerta de Hierro, Mariano Provencio; en ellos, la combinación de quimioterapia e inmunoterapia preoperatoria ha logrado que entre en el 25 y el 30 % de los casos exista una remisión completa.

Uno de los grandes retos de los especialistas en pulmón no es alargar ya la supervivencia, sino lograr la curación, y eso pasa por diagnosticar este tumor en sus fases iniciales, pero hay "posturas contradictorias" en el modo de lograrlo.

Mientras los médicos asistenciales reclaman los cribados, los expertos en salud pública cuestionan el coste-efectividad de la medida, ha recordado Massuti. "Es verdad que es un tema polémico, pero también lo es que hay unas indicaciones europeas que instan a los Estados miembros a tener iniciativas en este sentido".

Por último, los expertos han reivindicado la importancia de los biomarcadores, algunos incluidos ya en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, y pendientes de los planes de las comunidades autónomas.

"El biomarcador no es una cosa que puede parecer accesorio, sino que es definitivo. Es una parte de la medicina. Tenemos fármacos, pero el fármaco no solamente es el fármaco. Si no tienes completa la información, carece de sentido el resto. Tan importante es tener la dirección completa como el coche", ha concluido Provencio.