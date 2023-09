Canarias no se siente escuchada por Madrid y Bruselas ante el repunte migratorio

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este lunes que las islas no se sienten "escuchadas" por el Gobierno ni por la Unión Europea ante el repunte migratorio de los últimos días.

Durante la inauguración oficial del curso escolar 2023-2024 en el municipio grancanario de Moya, Clavijo ha lamentado que no se esté coordinando la respuesta ante el movimiento migratorio y que la única contestación que se dé sea "poner un muro" en el Mediterráneo.

El presidente canario ha asegurado que no se siente "escuchado" por el Gobierno de la Nación, pero tampoco por la Unión Europea, y ha agregado que los fenómenos migratorios son "inherentes" a la humanidad, por lo que Bruselas debe "tener claro" que no vale solo con "tapar el Mediterráneo y que lo que pase de ahí para abajo no importe".

"Tienen que dar una respuesta y no poner un muro", ha aseverado.

En declaraciones a los medios, ha insistido en que el Consejo de Gobierno de Canarias aprobará este lunes una carta que enviará al presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en la que se le solicitará un "mando único" a la hora de coordinar las cuestiones migratorias.

"Está ocurriendo lo que dijimos que iba a ocurrir, lo que nos trasladaron las ONG y lo que nos habían dicho las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y, una vez más, coge al Gobierno de España sin la previsión, sin los recursos, sin los medios materiales y sin haber planificado lo que los próximos meses va a seguir pasando", ha apuntado Clavijo.

El presidente canario, además, ha confirmado que no ha recibido ninguna llamada del Gobierno en las últimas horas, después de la llegada de 1.173 personas desde el fin de semana a las islas.

Y, en ese sentido, ha alertado del estado en el que se encuentran los recursos sanitarios y de acogida en la isla de El Hierro, donde han llegado gran parte de las personas de los últimos días.