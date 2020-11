Canarias "será firme" para exigir derivaciones con cupos de menores y adultos

Canarias ha advertido este jueves al Gobierno que "será firme" al exigir "derivaciones regladas, transparentes, solidarias y con cupos" de inmigrantes adultos y menores extranjeros no acompañados a otras regiones del país, dado el colapso que registra la red de acogida del archipiélago.

Así lo ha manifestado el vicepresidente del Ejecutivo canario, Román Rodríguez, de Nueva Canarias, quien ha estimado que la "solución" a la crisis migratoria que afecta a esta comunidad, que tutela ya a más de 2.000 menores extranjeros no acompañados y ha recibido este año a unos 18.000 inmigrantes adultos llegados en pateras, pasa por establecer estas derivaciones, como se hizo en la anterior crisis de los cayucos de principios de siglo.

"No vamos a aceptar campamentos infinitos, no es de recibo, eso es lo que se está haciendo en Lesbos, Lampedusa, Ceuta o Melilla. La ciudadanía canaria no lo aceptará, ni sus ayuntamientos, cabildos, gobierno y parlamento", ha asegurado el también consejero regional de Hacienda en referencia a los campamentos militares habilitados en Gran Canaria para descongestionar el muelle de Arguineguín, donde se siguen hacinando 1.700 personas tras la salida de otras 500 en las últimas 24 horas.

El expresidente canario ha considerado inaceptable que no exista aún una "explicación oficial" sobre quién ordenó hace dos días que salieran de ese muelle 227 personas y quedaran en la calle sin cobijo, lo que evitaron, seis horas después, el Gobierno canario y el Ministerio de Migraciones al organizar con urgencia su alojamiento en un establecimiento turístico del sur de Gran Canaria.

"Llevamos siete meses en esta tónica. Los fenómenos migratorios nos acompañarán siempre, porque ese continente no se va a mover y nosotros tampoco y, desgraciadamente, el sustrato de injusticia y desigualdad en este mundo hará que la gente trate de mejorar", ha reflexionado Rodríguez.

Por eso, para el vicepresidente canario "es inconcebible que ni España ni la UE tengan una política migratoria para el conjunto, pero, especialmente, para los territorios frontera, como Canarias, que no pueden vivir lo que está viviendo en esta crisis: el abandono absoluto del Gobierno de España".

Román Rodríguez ha reprochado al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez los "siete meses de descoordinación, insensibilidad e incompetencia" que han protagonizado en esta crisis migratoria sus ministerios por "la falta de una dirección unificada, jerarquizada, sensible y respetuosa con los intereses y derechos de los inmigrantes y de la población" canaria.

El vicepresidente del Ejecutivo que preside el socialista Ángel Víctor Torres ha admitido que aunque no es su cometido "decir cómo ha de organizarse el Gobierno español" sí puede afirmar que "tal y como lo ha hecho hasta ahora no funciona, entre otras cosas porque cada ministro parece tener una posición distinta, como se está viendo".

Por eso, ha reclamado "a quien competa que organice una respuesta adecuada, sensible, comprometida con la realidad de este territorio frontera y solidaria, de manera que se atienda a estas personas cuando lleguen" a Canarias "de manera digna, en instalaciones del Estado y con cupos".

"Pedimos una dirección efectiva de esta crisis y que aprendan del pasado. Cuando tuvimos la primera crisis la solución pasó por atenderles dignamente, respetar sus derechos y por derivaciones organizadas de menores y adultos. No es de justicia que nosotros en solitario tengamos que gestionar esa importante tarea, porque no se trata solo de dar comida y cama a los chicos, sino de proyectar su vida, de darles un proyecto educativo", ha aseverado.

Preguntado por la nueva visita a Canarias que prevé hacer el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, Román Rodríguez ha dicho que el Gobierno canario está "un poco decepcionado con las visitas de los ministros porque, a veces, no solo no arreglan las cosas, sino que cada vez que viene alguien la lía".

"Vamos a esperar, he leído hoy que Escrivá es de los que cree que las derivaciones hay que regularlas, aunque hay otros en el Consejo de Ministros que no. Bueno, pues parece que, por lo menos, esto lo ha comprendido gracias a las visitas y encontronazos", ha referido Rodríguez en alusión a la estancia de tres días que realizó el titular de Migraciones en Canarias a principios del pasado mes de octubre.

Respecto a la ayuda que ha ofrecido el Gobierno vasco para acoger a menores extranjeros no acompañados que en la actualidad tutela Canarias, Román Rodríguez ha agradecido esta predisposición, que también ha mostrado Extremadura, según ha dicho, si bien se ha mostrado partidario de que sea el Gobierno de España el que "coordine bien la solidaridad entre comunidades autónomas".

Si esto no ocurriera, ha asegurado que Canarias no descarta recurrir a las relaciones bilaterales para tratar de gestionar este asunto con la ayuda de otras regiones, a sabiendas de que los centros de acogida en la Península "están ocupados al 40 y el 50 por ciento", mientras que en las islas "lo que hay es improvisación".

"El problema está en que no dejan salir a estas personas de aquí y no hay razones legales para impedir su salida, de lo que se trata es de dejarlos aquí para, supuestamente, trasladar la imagen de que el que entra no sale de Canarias, esa idea de Canarias como una cárcel que su sociedad, sus instituciones y sus partidos no van a aceptar", ha subrayado.