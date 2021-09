Canarias cierra la puerta al 'plan de charcos naturales': "No es un proyecto prioritario"

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, ha avanzado este miércoles que el plan de adecuación de charcos naturales que promovía su departamento no se llevará a cabo a raíz de la "alta contestación social" --lleva más de 16.000 firmas en la plataforma change.org--.

"No es un proyecto prioritario para esta Consejería, lo he dejado aparcado, no tiene ficha presupuestaria al respecto", ha comentado en declaraciones a 'Radio Club Tenerife' recogidas por Europa Press.

Castilla ha comentado que la decisión de impulsar esta iniciativa recae ahora en los cabildos, recordando que el de Tenerife, por ejemplo, ya sacó en el pasado, en la época de gobierno de CC, el plan 'Tenerife y el Mar'.

El plan director, impulsado por la Dirección General de Infraestructura Turística, preveía la adecuación para su uso como zonas de baño de un total de 117 charcos naturales del archipiélago de un conjunto de 492 documentados por el Ejecutivo.