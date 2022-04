Canales Rivera sale en defensa de Kiko Rivera

MADRID, 10 (CHANCE)

José Antonio Canales sale en defensa de Kiko Rivera y reivindica su derecho de cuidar de su esposa e hijas: "si estuviese en su mano que su mamá no estuviese en esa situación, me parecería fatal que se fuera a me da igual el sitio. Pero si él no lo puede solucionar y tiene una familia, una mujer y unas hijas que atender, y sacar de una vorágine en la que él vive, me parece fenomenal y que debería hacerlo más".

Además, el colaborador de televisión nos confiesa que siente pena con Kiko Rivera e Isa Pantoja, por eso no duda en mandarles su apoyo para que puedan sobrellevar la situación por la que está pasando su madre: "yo lo siento muchísimo, sobre todo por Kiko y por la hermana. Aunque no tengan buena relación, no cabe la menor duda de que también lo están pasando fatal. Desde aquí, mi apoyo y un beso para todos". Eso sí, también apoya a Isabel Pantoja en cualquier decisión que tome: "yo, lo que ella haga, me va a parecer bien. No tengo ningún tipo de relación y lo único que no le deseo es el mal a nadie y menos a la madre de mi primo".

En cuanto a la posible venta de Cantora, Canales prefiere no opinar: "yo, de ese tema, prefiero mantenerme al margen. Le deseo mucha suerte con todo", pero de lo que sí nos ha hablado y no precisamente con palabras es de su reconciliación con Isabel Márquez De Prado y nos confiesa estar profundamente feliz por haberse dado una segunda oportunidad: "es de lo que se trata, es de lo que se trata". Tanto es así que nos ha desvelado cómo ha sido su viaje a parís junto a ella y su grupo de amigos: "lo hemos pasado fenomenal, hemos paseado y como cualquier grupo de amigos y cualquier pareja".

Canales también nos ha hablado de la buena relación que mantiene con Kiko Rivera y le agradece el apoyo y cariño que ha recibido por su parte: "con Kiko tengo mucha afinidad y siempre nos hemos llevado muy bien. Siempre me ha tratado y cuidado muchísimo". Le desea mucha suerte en su nuevo proyecto literario: "Y yo le deseo toda la suerte del mundo porque, aparte de que se la merece, le va a venir bien desconectar un poco y hacer cosas diferentes, y allí lo va a encontrar" y nos asegura que Anabel Pantoja cuenta con su apoyo en su nuevo concurso televisivo: "también cuenta con mi apoyo, por supuesto".